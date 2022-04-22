حاكم دونيتسك: مستقبل الحرب في أوكرانيا "رهن بمصير ماريوبول"

قال الحاكم الإقليمي لمنطقة دونيتسك الأوكرانية بافلو كيريلنكو، اليوم الجمعة، إن مستقبل الحرب في اوكرانيا ”رهن بمصير ماريوبول“ المحاصرة في جنوب شرق البلاد والتي تخضع للسيطرة الروسية بشكل شبه كامل.

وأوضح في مقابلة مع وكالة ”فرانس برس“ عبر الفيديو أن ”نجاح الهجوم الروسي في الجنوب رهن بمصير ماريوبول“، ووصف هذه المدينة بأنها ”إستراتيجية“ بالنسبة إلى الأوكرانيين في دفاعهم عن المنطقة، وبالنسبة إلى الروس في رغبتهم بتأمين جسر بري إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014.

وأضاف كيريلنكو ”العدو يركز كل جهوده على ماريوبول“ فيما يتحصن آخر المقاتلين الأوكرانيين في مجمع آزوفستال الضخم للمعادن مع ”ما يصل إلى 300 مدني“.

وأشار كيريلنكو حاكم منطقة دونيتسك، التي تعتبر ماريوبول جزءا منها إلى أن ”القصف مستمر على آزوفستال“ الذي ”يواجه المدافعون عنه وضعا صعبا جدا، حتى لو أنهم يحاولون الصمود بقدر المستطاع“، مبينًا أنه ”من الواضح أنهم متعبون جدا. لكن مازالت لديهم بعض الذخيرة“.

وفي ما يتعلق بالممرات الإنسانية، التي ألغي العديد منها في اللحظة الأخيرة، قال كيريلنكو إنه ”على استعداد لتحمل المسؤولية التامة عن عملية إجلاء المدنيين وتوفير الموارد الإنسانية“.

وأشار كيريلنكو إلى ”المشكلات الرئيسية نابعة من رفض روسيا، نجاح الممرات الإنسانية“، مشيرًا إلى أن ”الجانب الروسي لا يحترم الاتفاقات“ بشأن هذا الموضوع.

بالنسبة إليه، فإن ”هدف“ موسكو من خلال محاصرة ماريوبول هو ”نشر الذعر بين السكان“ من خلال ”استخدامهم كدروع بشرية“ في القتال.

وفي وقت مُبكر من اليوم الجمعة، أطلق رئيس بلدية ماريوبول نداء جديدا، من أجل ”الإخلاء الكامل“ للمدينة الواقعة جنوب أوكرانيا التي يقول الرئيس فلاديمير بوتين إن القوات الروسية تسيطر عليها الآن.

وقال رئيس البلدية فاديم بويتشينكو للتلفزيون الوطني: ”نحتاج إلى شيء واحد فقط، الإجلاء الكامل للسكان، هناك حوالي 100 ألف شخص مازالوا في ماريوبول“، حسب ما أوردت وكالة ”رويترز“، التي قالت إن بويتشينكو، الذي لم يعد في ماريوبول، لم يقدم أي تقارير جديدة بشأن وجود قتال في المدينة الواقعة على بحر آزوف أو حولها.

لكنه قال دون الخوض في تفاصيل، إن ”استهزاء“ القوات الروسية بمن تبقى في ماريوبول مستمر، مؤكدًا أن بوتين فقط هو من يمكنه أن يقرر مصير المدنيين الذين لا يزالون محاصرين في ماريوبول.