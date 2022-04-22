اتفاق لتشكيل قوة عسكرية إقليمية لوقف المعارك الدامية شرق الكونغو

قالت كينيا إن الدول السبع في مجموعة شرق أفريقيا اتفقت على تشكيل قوة عسكرية إقليمية في مسعى لوقف نشاط مسلحين في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية يتسبب منذ عشرات السنين في وقائع دامية.

على الرغم من إنفاق مليارات الدولارات على واحدة من أكبر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فإن أكثر من 120 جماعة متمردة تواصل النشاط في أنحاء مساحات شاسعة من شرق الكونجو بعد ما يقرب من عقدين من انتهاء الحروب الأهلية رسميا في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.

وقال مكتب الرئيس الكيني في بيان عقب اجتماع لمجموعة شرق أفريقيا بنيروبي أمس الخميس إن مجموعة شرق أفريقيا، التي انضمت إليها الكونجو الشهر الماضي، دعت الجماعات المسلحة المحلية للانضمام إلى عملية سياسية لتسوية ما تشكو منه أو ”التعامل معها عسكريا“.

وقال مكتب الرئيس إن الجماعات المسلحة الأجنبية، التي تشمل تمرد متشددين إسلاميين لها جذور في أوغندا وعلاقات بتنظيم داعش، ”يجب أن تلقي سلاحها وتعود دون أي شروط وعلى الفور إلى بلادها الأصلية“، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل حول القوة.

وتشارك تنزانيا بالفعل بنحو 835 جنديا لمهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بينما تقدم كينيا 250 جنديا.

وسبق أن اتهمت الأمم المتحدة أوغندا ورواندا المجاورتين بدعم الجماعات المتمردة في المنطقة الغنية بالمعادن، وهي اتهامات ينفيها البلدان بشدة.

وبتسبب الاضطراب بالكونجو في واحدة من أسوأ حالات الطوارئ الإنسانية وأطولها في العالم، إذ يواجه أكثر من 27 مليون شخص نقصا في الغذاء، واضطر ما يقرب من 5.5 مليون شخص للفرار من ديارهم، حسب الأمم المتحدة.