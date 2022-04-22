أستراليا تفرض عقوبات على ابنتي بوتين وأعضاء مجلس الشيوخ الروسي

قالت الحكومة الأسترالية في بيان، اليوم الجمعة، إنها فرضت عقوبات وحظر سفر على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وابنة وزير خارجيته سيرجي لافروف.

جاء ذلك عقب إجراءات مماثلة اتخذتها دول غربية أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، ويرفع هذا العدد الإجمالي للأشخاص والكيانات في روسيا الخاضعين للعقوبات الأسترالية إلى ما يقرب من 750.

ولم يذكر البيان اسم ابنتي بوتين، لكن من المعروف أن الرئيس الروسي لديه ابنتان بالغتان هما كاترينا تيخونوفا وماريا فورونتسوفا.

وأشار البيان إلى إضافة اسمي بوتين ولافروف لقائمة العقوبات يوم 27 شباط/فبراير.

وقالت وزارة الخارجية الأسترالية في بيانها إن الجولة الجديدة من العقوبات تستهدف أيضا 144 عضوا في مجلس الشيوخ الروسي قدموا الدعم لبوتين بالموافقة على الاعتراف ”غير الشرعي“ باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا في 22 شباط/فبراير.

وأكدت وزيرة الخارجية، ماريس بين، أن أستراليا ستواصل تكبيد روسيا الخسائر من خلال استهداف المسؤولين عن ”العدوان غير المبرر في أوكرانيا“.

وتصف روسيا غزوها بأنه ”عملية عسكرية خاصة“ لنزع سلاح أوكرانيا و“اجتثاث النازية“ فيها.

والأسبوع الماضي، فرضت أستراليا عقوبات مالية استهدفت 14 شركة روسية مملوكة للدولة، بما في ذلك كيانات ذات صلة بالدفاع مثل شركة كاماز لصناعة الشاحنات وشركة سيفماش للشحن والشركة المتحدة لبناء السفن.

وقالت الحكومة الأسترالية، الأحد الماضي، إنها فرضت حظرا فوريا على صادرات الألومينا وخامات الألمونيوم، بما في ذلك البوكسيت، إلى روسيا، في إطار عقوباتها المستمرة ضد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وبينت الحكومة في بيان مشترك من عدة وزارات، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء، أن ”روسيا تعتمد على أستراليا في الحصول على ما يقرب من 20% من احتياجاتها من الألومينا“.

وأضافت أن هذه الخطوة ستحد من قدرة روسيا على إنتاج الألمنيوم، وهو سلعة تصدير مهمة لروسيا.

وقال البيان إن ”الحكومة ستعمل عن كثب مع المصدرين والنقابات العمالية التي ستتأثر بالحظر لإيجاد أسواق جديدة وتوسيع الأسواق الحالية“.

وكانت أستراليا قد فرضت قبل اسبوعين عقوبات على رجلي أعمال روسيين على صلة بصناعة التعدين، أحدهما الملياردير أوليغ ديريباسكا الذي يمتلك حصصا في شركة كوينزلاند ألمونيا.