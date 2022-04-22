المستشار الألماني: الأولوية القصوى هي تجنب مواجهة عسكرية مع روسيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه يجب على حلف شمال الأطلسي تجنب مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا قد تؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة، وذلك في مقابلة مع مجلة ”دير شبيغل“ ردا على سؤال حول تقاعس ألمانيا عن تسليم أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا.

ويواجه شولتس انتقادات متزايدة في الداخل والخارج بسبب إحجام حكومته الواضح عن تسليم أسلحة ثقيلة، مثل الدبابات ومدافع الهاوتزر، إلى أوكرانيا لمساعدتها في صد الهجمات الروسية فيما يكثف الحلفاء الغربيون مساعداتهم العسكرية لكييف.

وردا على سؤال في مقابلة موسعة نُشرت اليوم الجمعة، عن سبب اعتقاده أن تسليم الدبابات يمكن أن يؤدي إلى حرب نووية، قال إنه لا توجد قاعدة تنص على متى يمكن اعتبار ألمانيا طرفا في الحرب في أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عنه قوله: ”لهذا السبب، من المهم للغاية أن نفكر في كل خطوة بحذر شديد، وأن ننسق بشكل وثيق مع بعضنا البعض، تجنب التصعيد تجاه الحلف يمثل أولوية قصوى بالنسبة لي“.

وأضاف: ”عواقب الخطأ ستكون مأساوية“.

من ناحية أخرى، دافع شولتس عن قراره بعدم الإنهاء الفوري لواردات ألمانيا من الغاز الروسي ردا على ما تسميه موسكو ”عملية عسكرية خاصة“ في أوكرانيا.

وقال: ”لا أفهم على الإطلاق كيف سينهي حظر الغاز الحرب“، مضيفا أنه يعتقد أن لو كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي بالا للأمور الاقتصادية ”لما كان ليبدأ هذه الحرب المجنونة“.

ومضى بالقول: ”ثانيا، أنت تتحدث كما لو كان الأمر يتعلق بالمال، ولكن الأمر يتعلق بتجنب أزمة اقتصادية حادة وفقدان ملايين الوظائف والمصانع التي لن تفتح أبوابها مرة أخرى أبدا“.

وقال شولتس إن هذا ستكون له عواقب وخيمة ليس فقط بالنسبة لألمانيا، ولكن أيضا على أوروبا والتمويل المستقبلي لإعادة إعمار أوكرانيا.