رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن اتفاق شراكة دفاعية وأمنية بين بلاده والهند

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الجمعة، في نيودلهي أن بريطانيا والهند أبرمتا شراكة دفاعية وأمنية ”جديدة وموسعة“.

وقال جونسون إلى جانب نظيره الهندي ناريندرا مودي إن هذه الشراكة الجديدة هي ”التزام يمتد لعقود“، مشيدا بالعلاقة التي تجمع بين ”واحدة من أقدم الديمقراطية والهند الديمقراطية الكبيرة بالتأكيد“.

وتأتي زيارة جونسون للهند بينما يواجه انتقادات من نواب حزب المحافظين، واحتمال إجراء تحقيق بشأن ما إذا كان كذب على البرلمان بشأن فضيحة الحفلات (بارتيغايت).

وقال جونسون ”ازدادت التهديدات بالاستبداد لذا من الضروري أن نعمل على تعميق تعاوننا“، معتبرا أن البلدين بالتالي لديهما ”مصلحة مشتركة في إبقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ مفتوحة وحرة“.

والهند جزء من المجموعة ”الرباعية“ (كواد) إلى جانب الولايات المتحدة واليابان وأستراليا التي تعتبر حصنًا ضد الصين المتزايدة الحزم.

لكن الدولة الآسيوية العملاقة لديها أيضًا تاريخ طويل من التعاون مع موسكو، أكبر مورد عسكري لها، ورفضت إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا علنًا.