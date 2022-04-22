البابا فرنسيس: لن أجتمع مع البطريرك الروسي في القدس

قال البابا فرنسيس لصحيفة أرجنتينية إنه تم تعليق اجتماعه المزمع في القدس في يونيو / حزيران مع البطريرك الروسي الأرثوذكسي كيريل الذي أيد الحرب الروسية في أوكرانيا.

وذكرت رويترز في 11 أبريل/ نيسان، أن الفاتيكان يدرس تمديد رحلة البابا إلى لبنان في 12 و13 يونيو /حزيران ليوم آخر حتى يتمكن من لقاء كيريل في 14 يونيو / حزيران في القدس.

وقال البابا فرنسيس في مقابلة مع صحيفة لا ناسيون إن خطط عقد الاجتماع ”عُلقت“ لأن دبلوماسيين بالفاتيكان نصحوا بأن مثل هذا اللقاء ”قد يؤدي إلى الكثير من الارتباك في هذه اللحظة“.

يتوجّه البابا فرنسيس في شهر حزيران/يونيو المقبل إلى لبنان الغارق في أزماته، في خطوة من شأنها أن تحمل ”رجاء“ للبنانيين المتعبين الذين ينتظرون الزيارة منذ سنوات.

وسبق للبابا فرنسيس (85 عاما) أن أعرب مرارا عن رغبته في زيارة لبنان، ووجّه خلال الأشهر الأخيرة رسائل دعم عدّة إلى لبنان وشعبه.

وأعرب خلال زيارته جزيرة قبرص في كانون الأول/ديسمبر، عن ”قلق شديد“ إزاء الأزمة. وقال في كلمة ألقاها أمام مسؤولي الكنيسة المارونية التي قدم بطريركها بشارة الراعي من لبنان خصيصا للمشاركة في استقباله ”عندما أفكر في لبنان، أشعر بقلق شديد للأزمة التي يواجهها، وأشعر بمعاناة شعب متعب وممتحن بالعنف والألم“.

وأضاف ”أحمل في صلاتي الرغبة في السلام التي تنبع من قلب ذلك البلد“.

وطالب الحبر الأعظم في آب/أغسطس المجتمع الدولي بتقديم ”مبادرات ملموسة“ من أجل لبنان، بعد عام من الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت وأسفر عن مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، محدثا دمارا واسعا.

وفي تمّوز/يوليو، استقبل البابا فرنسيس في الفاتيكان تسعة من رؤساء الكنائس في لبنان، ووجّه رسالة أمل إلى الشعب اللبناني، داعيا اللبنانيين إلى ”عدم القنوط“.

وغالبا ما يشكل لبنان محطة رئيسية على جدول زيارات باباوات روما للشرق الأوسط.

وسبق للبابا بنديكتوس السادس عشر أن زار لبنان في أيلول/سبتمبر 2012، بعد أكثر من عام على اندلاع النزاع في سوريا المجاورة وبدء تدفّق اللاجئين.

كما زار البابا الراحل يوحنا بولس الثاني بيروت في زيارة تاريخية حظيت بحفاوة منقطعة النظير العام 1997، أطلق خلالها الإرشاد الرسولي الخاص بلبنان، واعتبر خلالها أن ”لبنان أكثر من وطن، إنه رسالة“.