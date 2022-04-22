روسيا تخطط للسيطرة على دونباس وجنوب أوكرانيا وفتح ممر بري لشبه جزيرة القرم

تتطلع القيادة العسكرية الروسية إلى السيطرة الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا من خلال المرحلة المقبلة من الغزو الروسي للجارة أوكرانيا، بحسب ما كشفت عنه وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن نائب قائد المنطقة العسكرية المركزية الروسية قوله، اليوم الجمعة، إن موسكو تخطط للسيطرة الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا ضمن المرحلة الثانية من العملية العسكرية.

ونسبت الوكالة أيضا للقائد العسكري الروسي قوله إن موسكو تخطط لإقامة ممر بري بين دونباس وشبه جزيرة القرم التي ضمتها في العام 2014.

في المقابل، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك إنه لن يفتح أي ممر إنساني لإجلاء مدنيين، الجمعة، في أوكرانيا واصفة الوضع على الطرق بأنه ”خطير“.

وكتبت على تلغرام ”بسبب الخطر الذي يهدد طرقنا، لن تكون هناك ممرات إنسانية اليوم“.

والخميس، وصلت ثلاث حافلات تقل أشخاصا تم إجلاؤهم من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة إلى زابوريجيا، وهي مدينة كبيرة في جنوب شرق أوكرانيا، بحسب وكالة فرانس برس.

وقالت المسؤولة الأوكرانية في رسالتها ”أتوجّه إلى الأشخاص الذين يتنظرون أن يتم إجلاؤهم: اصبروا من فضلكم اصمدوا!“.

وأكدت كييف أن مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية التي تقول موسكو إنها ”حررتها“ ما زالت تقاوم القوات الروسية، مشيرة إلى أن آلاف المقاتلين الأوكرانيين يواصلون القتال بضراوة للدفاع عن مجمع آزوفستال الهائل للصناعات المعدنية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب أمام البرلمان البرتغالي الخميس ”لا يوجد مبنى واحد لم يتضرر في ماريوبول. مدينة محترقة بالفعل“.

وأضاف ”لأكثر من شهر، حاصرت القوات الروسية ماريوبول (…) كان مئات الآلاف من المدنيين (عالقين) هناك دون طعام ودون ماء ودون دواء تحت عمليات قصف مستمرة“.

وسيشكل السقوط التام لمدينة ماريوبول الصناعية الرئيسية على بحر آزوف التي أصبحت مدينة منكوبة وحقل خراب بعد حوالى شهرين من القصف والحصار الروسي، انتصارا كبيرا لموسكو التي تسعى إلى إنشاء جسر بري يربط شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014 بالمناطق الانفصالية الموالية لروسيا في منطقة دونباس.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إن القوات الروسية ”حررت“ ماريوبول وأمر المقاتلين الأوكرانيين المتبقين بمحاصرة موقع آزوفستال الصناعي حيث تحصنوا، بدلا من اقتحامه.