أوكرانيا.. نداء جديد لإخلاء ماريوبول بالكامل ولا ممرات إنسانية الجمعة

أطلق رئيس بلدية ماريوبول نداء جديدا اليوم الجمعة، من أجل ”الإخلاء الكامل“ للمدينة الواقعة جنوب أوكرانيا التي يقول الرئيس فلاديمير بوتين إن القوات الروسية تسيطر عليها الآن.

وقال رئيس البلدية فاديم بويتشينكو للتلفزيون الوطني: ”نحتاج لشيء واحد فقط.. الإجلاء الكامل للسكان. هناك حوالي 100 ألف شخص ما زالوا في ماريوبول“.

ولم يقدم بويتشينكو، الذي لم يعد في ماريوبول، أي تقارير جديدة بشأن وجود قتال في المدينة الواقعة على بحر آزوف أو حولها.

لكنه قال دون الخوض في تفاصيل إن ”استهزاء“ القوات الروسية بمن تبقى في ماريوبول مستمر.

وصرح بويتشينكو لـ“رويترز“ في مقابلة أمس الخميس، أن بوتين فقط هو من يمكنه أن يقرر مصير المدنيين الذين لا يزالون محاصرين في ماريوبول.

وفي ظل قصف عنيف، يعيش المواطنون الذين لم يفروا منذ بدء الحصار والقتال قبل نحو شهرين في معاناة دون كهرباء أو تدفئة أو مياه.

وذكر بويتشينكو أن عشرات الآلاف من السكان قتلوا.

ولا يتسنى التحقق من الأرقام، فيما تنفي روسيا استهداف المدنيين.

وأعلن بوتين أمس الخميس، أن القوات الروسية ”حررت“ ماريوبول، مما يجعلها أكبر مدينة تقع في أيدي روسيا منذ بدء ما تسميها موسكو ”عملية عسكرية خاصة“.

لكن لا تزال مجموعة من المقاتلين الأوكرانيين داخل مخابئ تحت الأرض في مجمع آزوفستال للصلب، إلى جانب مئات المدنيين في أوضاع بائسة، يحسب السلطات الأوكرانية.

وتمكنت قافلة صغيرة من مغادرة المدينة يوم الأربعاء، لتصل إلى مدينة زابوريجيا التي تسيطر عليها أوكرانيا في اليوم التالي.

وعلى نحو منفصل، قالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء إن أوكرانيا لا تحاول فتح أي ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من مدن وبلدات أوكرانية اليوم الجمعة.

وكتبت على فيسبوك: ”بسبب الخطر على الطرق اليوم 22 أبريل، لن تكون هناك ممرات إنسانية… إلى كل الذين ينتظرون إجلاءهم: تحلوا بالصبر.. من فضلكم انتظروا!“.

من جهته، ذكر تقرير عسكري بريطاني اليوم الجمعة، أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محاصرة مصنع آزوفستال للصلب في أوكرانيا يشير على الأرجح إلى رغبته في السيطرة على المقاومة في ماريوبول.

وأضاف التقرير: ”من المرجح أن يسفر هجوم بري شامل تشنه روسيا على المصنع عن ضحايا روسية كبيرة، وهو ما يقلل كفاءتهم القتالية بشكل عام“.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية على ”تويتر“ أن القصف الثقيل استمر في دونباس في شرق البلاد، إذ تسعى روسيا إلى التوغل أكثر نحو التجمعات السكنية التي تشمل كراسني ليمان وبارفينكوف وليمان وبوباسنا.

ولم يتسن لوكالة ”رويترز“ التحقق من التقرير حتى الآن.