تقرير: تركيا تستغل حرب أوكرانيا لتكثيف نشاطها في البحر الأسود

قال موقع ”المونيتور“ الأمريكي، إن تركيا استغلت الحرب في أوكرانيا؛ لتكثيف نشاطها في البحر الأسود، وخاصة في عمليات استكشاف موارد الغاز وإجراء التدريبات البحرية.

وأشار الموقع إلى أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، أرسلت أنقرة آخر سفن الحفر الثلاث – الفاتح وكنوني ويافوز – إلى حقل غاز سكاريا، الذي يقع على بعد 185 كيلومترا (115 ميلا) شمال ميناء زونغولداك.

وأوضح ”المونيتور“ أن هذه الخطوة هي أحدث مرحلة في محاولة تركيا لاستغلال 540 مليار متر مكعب من الغاز المكتشف قبل عامين، ما قد يخفف اعتمادها على الغاز من روسيا.

ولفت الموقع في تقرير يوم الخميس، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشرف على اليوم الأخير من تمرين ”الوطن الأزرق“ في البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجة والبحر الأسود، مشيرا إلى أن المناورات البحرية شملت مشاركة 122 سفينة و 41 طائرة و 12 ألف فرد في عمليات منسقة على مدار 10 أيام.

تعزيز القوة البحرية

وشدد أردوغان في خطاب تلفزيوني بمناسبة اختتام المناورات الحربية على حاجة تركيا لحماية البحار التي تحدها من الشمال والغرب والجنوب من خلال الحفاظ على قوة بحرية حديثة، قائلا: ”سنواصل هذه الجهود بشكل حاسم حتى نصبح أقوى قوة بحرية في المنطقة والعالم“، وفقا لـ ”المونيتور“.

ويحتل البحر الأسود – الذي أطلق عليه ذات مرة اسم البحيرة العثمانية بسبب السيادة التركية – مكانًا مهمًا في البلاد بحسب الموقع الذي قال إن ملكية تركيا لمضيق البوسفور بموجب اتفاقية مونترو لعام 1936 تمنحها السيطرة على المرور بين البحر المتوسط والبحر الأسود.

وخلال الحرب الباردة أصبح الاتحاد السوفيتي القوة المهيمنة من خلال سيطرته على السواحل الشمالية والشرقية للبحر، مع أعضاء حلف وارسو رومانيا وبلغاريا إلى الغرب.

انعكاس حظوظ روسيا

وقال بول سترونسكي من ”معهد كارنيجي“ لروسيا وأوراسيا: ”في العقدين اللذين أعقبا الحرب الباردة، شهدت روسيا انعكاسًا في حظوظها في منطقة البحر الأسود بعد أن انضمت بلغاريا ورومانيا إلى حلف الناتو“، بحسب ”المونيتور“.

وأضاف سترونسكي: ”أعلنت جورجيا وأوكرانيا أيضًا عن نيتهما الانضمام إلى الحلف – وكل ذلك يهدد بتحويل التوازن الإقليمي لصالح الناتو“.

وأشار الموقع إلى أنه مع تفاقم الخلافات بين البلدين بسبب الصراع السوري، أعرب أردوغان في العام 2016 عن أسفه لأن البحر ”أصبح بحيرة روسية تقريبًا“ ودعا إلى تواجد أكبر لحلف شمال الأطلسي.

وأوضح إميل أفدالياني، أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية في جامعة ستيت تبليسي بولاية جورجيا أن سياسة تركيا في منطقة البحر الأسود كانت دائما في حالة ”تقلب“ منذ الغزو الروسي لجورجيا العام 2008، وفقا للموقع.

طموحات روسيا

ورأى ”المونيتور“ أنه بعد ضم شبه جزيرة القرم في العام 2014، ونشر قوات حفظ سلام روسية في ناغورنو كاراباخ قبل عامين، والحرب الحالية في أوكرانيا، ترى تركيا بشكل متزايد أن دورها في المنطقة يوازن سياستها الخارجية في مواجهة طموحات موسكو.

وقال أفدالياني: ”لكن بمرور الوقت أصبح من الصعب بشكل متزايد الحفاظ على هذا التوازن بعد أن ضاعفت روسيا ضغطها العسكري على منطقة البحر الأسود الأوسع، ونظرًا لأن هذه المنطقة الجغرافية كانت بمثابة منطقة عازلة لتركيا ضد منافستها التاريخية، فإن هذا يترك فرصة ضئيلة لتركيا للحفاظ بنجاح على التوازن الذي سعت إليه حتى الآن“.

وبحسب الموقع فإن ما هو أكثر أهمية من استعراض أنقرة لقدراتها العسكرية هو اكتشاف الغاز الطبيعي في منطقتها الاقتصادية التابعة لها.

وأشار ”المونيتور“ في تقريره إلى أن تركيا تعتمد بشكل كامل على واردات الغاز، التي يتم نقلها بالأنابيب من روسيا وأيضًا من أذربيجان وإيران، لافتا إلى أنها استوردت العام الماضي رقما قياسيا بلغ 60.1 مليار متر مكعب.

وأوضح الموقع أنه من المتوقع أن يخفض حقل سكاريا تلك الواردات بنحو الربع بمجرد وصوله إلى ذروة الإنتاج في السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلى أن تركيا تخطط لبدء ضخ الغاز من الحقل العام المقبل، لكن يجب عليها أولاً بناء شبكة خطوط أنابيب بحرية ومنشآت معالجة.

وقال وزير الطاقة فاتح دونماز في وقت سابق من الشهر الجاري أثناء إشرافه على مغادرة سفينة الحفر يافوز: ”باكتشافنا 540 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وهو ما سيغير مصير تركيا، اتخذنا خطوة مهمة نحو استقلال البلاد في مجال الطاقة“.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول الحكومية يوم الإثنين الماضي، أن المرحلة الأولى من خط الأنابيب ستكتمل في نوفمبر/ تشرين الثاني وفقا للموقع الذي لفت إلى أنه دعما لمشروع بقيمة 9.9 مليار دولار لتطوير حقل الغاز الطبيعي، أعلنت الحكومة عن سلسلة من الإعفاءات الضريبية لمؤسسة البترول التركية.