"شبح طائر الفينيق".. ما هي "هدية" بايدن "القاتلة" لأوكرانيا؟

كشفت مجلة ”بوليتيكو“ الأمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن، قررت إرسال ”درون صغيرة قاتلة“ لم يسمع عنها من قبل وتعرف باسم ”شبح طائر الفينيق“، لأوكرانيا ضمن المعونات العسكرية لمساعدتها في صد قوات الغزو الروسية.

وأعلنت إدارة بايدن، يوم الخميس، تفاصيل حزمة مساعدات دفاعية لأوكرانيا بقيمة حوالي 800 مليون دولار، تشمل مدافع ”الهاوتزر“ والمعدات الميدانية التكتيكية وقطع الغيار.

وقالت المجلة في تقرير لها: ”ورد شيء في قائمة المساعدات لم يره أحد من قبل، وهو 121 طائرة بدون طيار من طراز شبح طائرة الفينيق“.

وأوضحت أنه تم تطوير ”الطائرة الغامضة“ من قبل شركة ”Aevex Aerospace“ ومقرها كاليفورنيا، وهي شركة تأسست عام 2017 ويعمل بها 500 شخص ولديها مكاتب في ولايات كاليفورنيا ونورث كارولينا وفيرجينيا.

وذكر المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، يوم الخميس، أن ”برنامج الطائرات بدون طيار للقوات الجوية، الذي كان قيد التطوير بالفعل قبل الغزو الروسي، يطابق المتطلبات المحددة لأوكرانيا ولديه ”قدرات مماثلة“ لطائرات بدون طيار من طراز AeroVironment Switchblade الموجودة بالفعل في أوكرانيا“.

ويبلغ وزن هذه الطائرة التي بدأت الولايات المتحدة إرسالها إلى أوكرانيا، الشهر الجاري، نحو 5.5 رطل (2.2 كغم) وهي درون متطورة يمكنها التحليق فوق منطقة لمدة 30 إلى 40 دقيقة قبل أن يرسلها مشغلوها لضرب هدفها؛ ما يؤدي إلى تفجير رأس حربي صغير.

ولفتت ”بوليتيكو“ إلى أنه ”لم يتسن الوصول إلى شركة Aevex Aerospace للتعليق“، مشيرة إلى أن الشركة، التي تنتج مجموعة متنوعة من الطائرات بدون طيار لأغراض مختلفة، لا تعرض ”شبح طائر الفينيق“ على موقعها على الإنترنت.

وذكرت في تقريرها أن ”Aevex تمتلك مجموعة طائرات تدريب في مدينة ”روزويل“ جنوب غرب الولايات المتحدة، حيث يحتمل أن تكون اختبرت طائرة (شبح طائر الفينيق)“.

ونقلت عن الجنرال المتقاعد ديفيد ديبتولا، عميد ”معهد ميتشل لدراسات الفضاء“ وعضو مجلس إدارة ”Aevex“ قوله، إن ”شبح طائر الفينيق“ هي نوع مختلف من الطائرات وهي طائرة ذات اتجاه واحد فعالة ضد الأهداف الأرضية المتوسطة المدرعة.

وأوضح التقرير أن ”الطائرة يمكن أن تقلع عموديًا، وتطير لمدة تزيد عن ست ساعات بحثًا عن هدف أو تتبعه، وتعمل ليلًا باستخدام مستشعرات الأشعة تحت الحمراء“.

من جانبها، أوضحت شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية، أن ”الولايات المتحدة أمرت بإنتاج تلك الطائرة خصيصا للقتال في أوكرانيا“.