مستشار أمريكي كبير يزور جزر سليمان بعد إبرام اتفاقية أمنية مع الصين

يصل كورت كامبل، منسق السياسة الخاصة بالمحيطين الهندي والهادي للرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى جزر سليمان اليوم الجمعة، مع تصاعد المخاوف الغربية من اتفاقية أمنية أبرمها البلد مع الصين في الآونة الأخيرة.

وعلى الرغم من دعوات من واشنطن وحلفائها بعدم المضي في إبرام هذه الاتفاقية، فإن الصين وجزر سليمان أعلنتا هذا الأسبوع توقيعها، وأبلغ رئيس الوزراء ماناسيه سوغافاري، البرلمان يوم الأربعاء أنها لن تقوض السلام.

وذكر سوغافاري، اليوم الجمعة، أنه سيشارك مع السفير الصيني في بلاده لي مينغ في مراسم تسلم منشآت تبرعت بها الصين لجزر سليمان، لاستضافة دورة ألعاب المحيط الهادي في 2023، وفقا لما أعلنه مكتب رئيس الوزراء والسفارة الصينية، وفقا لوكالة رويترز.

وذكرت السفارة الأمريكية في ”بورت مورسبي“، عاصمة بابوا غينيا الجديدة، أن الوفد الأمريكي الذي يرأسه كامبل ناقش الاتفاقية بين جزر سليمان والصين مع فيجي وبابوا غينيا الجديدة المجاورتين على مدى اليومين الماضيين.

ومن المتوقع أن يحث كامبل، سوغافاري، على عدم التوقيع على الاتفاقية الأمنية التي سربت مصادر في الشرطة مسودة لها في الشهر الماضي ونشرتها وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال البيان الأمريكي إن ”وفد كامبل سيناقش أيضا خطط فتح سفارة أمريكية في هونيارا“.

وكان سوغافاري، قد قال يوم الأربعاء، إن حكومته وقعت مع الصين بكامل إدراكها اتفاقا أمنيا يثير انتقادات شديدة من قبل حليفتي الأرخبيل الولايات المتحدة وأستراليا اللتين تشعران بالقلق من الطموحات العسكرية لبكين في المحيط الهادئ.

وأضاف سوغافاري للبرلمان: ”اسمحوا لي أن أؤكد لشعب جزر سليمان أننا توصلنا إلى اتفاق مع الصين ببصيرة، وقد استهدينا بمصالحنا الوطنية“، مطالبا الدول الأخرى ”باحترام المصالح السيادية لجزر سليمان“، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وأشار إلى أن ”توقيع الاتفاق الذي أعلن قبل أيام قليلة، لهو شرف وامتياز لبلاده“.

لكن رئيس الحكومة رفض إبلاغ زعيم المعارضة في البلاد بموعد نشر النسخة الموقعة من الاتفاق.

وأعلنت بكين، الثلاثاء، أنها وقعت ”اتفاقا أمنيا“ مع جزر سليمان.

وكانت نسخة من نص مسودة الاتفاق سربت، الشهر الماضي، وسببت صدمة في أستراليا؛ لتضمنها مقترحات تجيز نشر قوات من الشرطة والبحرية الصينية في الأرخبيل.

وتشعر كانبيرا وواشنطن منذ فترة طويلة بالقلق من إمكانية بناء الصين قاعدة بحرية في جنوب المحيط الهادئ، من شأنها أن تسمح لها بإبراز قوتها البحرية خارج حدودها.

وقال سوغافاري: إن ”الاتفاق مع الصين يكمل المعاهدة الحالية بين بلاده وأستراليا“، مشيرا إلى أن الوضع الراهن فشل في تغطية ”الفجوات الأمنية الخطيرة“ في الدولة الواقعة في المحيط الهادئ.

كما طلب رئيس الوزراء من جميع جيران بلده وأصدقائه وشركائه احترام المصالح السيادية لجزر سليمان.

وانتقدت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، الأربعاء، جزر سليمان بسبب افتقارها للشفافية وفشلها في التشاور مع دول المحيط الهادئ الأخرى بشأن الصفقة.

من جهته، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إنه ”سيزور جزر سليمان في أقرب فرصة ممكنة“، رافضا الانتقادات التي تتهم حكومته بإهمال العلاقات مع جزر سليمان.