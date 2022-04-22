زيارة إلهان عمر إلى كشمير تثير انتقاد الهند

أعربت الحكومة الهندية، عن انتقادها لزيارة العضو في الكونغرس الأمريكي إلهان عمر، للشطر الباكستاني من إقليم كشمير المتنازع عليه بين نيودلهي وإسلام أباد.

وخلال الزيارة النادرة لأحد أعضاء الكونغرس إلى كشمير، قالت إلهان عمر، يوم الخميس، إن هذه القضية يجب أن تحظى باهتمام أكبر من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أريندام باجشي المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية: ”دعني أقول فقط إنه إذا أرادت هذه السياسية أن تمارس سياستها ضيقة الأفق في الداخل، فهذا شأنها. لكن انتهاك وحدة أراضينا وسيادتنا، أمر يخصنا ونعتقد أن الزيارة تستحق التنديد“.

وظلت منطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة، مصدر توترات منذ وقت طويل بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، وهو ما دفعهما إلى خوض ثلاث حروب منذ استقلالهما عن بريطانيا في عام 1947.

ويطالب البلدان بالإقليم بأكمله لكن كل منهما يسيطر على شطر منه.

وقالت إلهان عمر للصحفيين بعد زيارة خط المراقبة الذي يقسم الإقليم: ”لا أعتقد أنه يجري الحديث عن الإقليم (كشمير) بالقدر الذي يحتاجه، ليس في الكونغرس فحسب بل أيضا في الإدارة (الأمريكية)“.

وتساءلت عمر في وقت سابق من هذا الشهر عما وصفته بإحجام الحكومة الأمريكية عن انتقاد حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بشأن حقوق الإنسان.

وبعد أيام، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تراقب ما وصفه بزيادة في انتهاكات حقوق الإنسان في الهند من قبل بعض المسؤولين، في توبيخ مباشر نادر من واشنطن لسجل نيودلهي الحقوقي.

وواجهت الهند منذ فترة طويلة مزاعم بانتهاكات حقوقية في الجزء الخاص بها في الإقليم، وهي اتهامات نفتها نيودلهي.

وقالت إلهان عمر التي وصلت إلى إسلام اباد يوم الثلاثاء، والتقت بزعماء باكستانيين: ”فيما يتعلق بمسألة كشمير، عقدنا جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية (بالكونغرس) للنظر في التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان“.