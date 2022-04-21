تركيا تستدعي القائم بالأعمال العراقي بشأن عمليتها ضد المسلحين الأكراد

قالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، اليوم الخميس، إن ”أنقرة استدعت القائم بالأعمال العراقي؛ للتعبير عن عدم ارتياحها لتصريحات السلطات العراقية بشأن العملية العسكرية التركية ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق“.

وضربت طائرات حربية وهليكوبتر وطائرات مسيرة تركية أهدافا للمسلحين الأكراد في شمال العراق، وذلك في عملية جوية وبرية استهدفت منشآت تتراوح بين المعسكرات ومخازن الذخيرة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، الأربعاء، إن ”الحكومة المركزية في بغداد تدعم الحملة العسكرية التي تشنها تركيا ضد مقاتلين أكراد في شمال العراق“، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وتأتي تصريحات الرئيس التركي غداة استدعاء بغداد السفير التركي لدى العراق؛ لإبلاغه احتجاجا رسميا على الحملة العسكرية التي أطلقها أردوغان مؤخرا.

وكانت القوات المسلحة التركية أفادت بمقتل اثنين من جنودها، وعشرات المسلحين الأكراد، منذ أن بدأت الأحد حملة عسكرية جديدة في شمال العراق هي الثالثة منذ العام 2020.

وقال أردوغان خلال اجتماع لنواب حزبه: إن ”بغداد وقادة المنطقة الكردية المتمتّعة بحكم ذاتي، وعاصمتها أربيل، يدعمون الحملة العسكرية التي تشنها تركيا براً وجواً“.

وتابع: ”أشكر الحكومة المركزية في العراق والإدارة الإقليمية على دعمهما للمعركة التي نخوضها ضد الإرهاب“.

وأضاف: ”أتمنى التوفيق لجنودنا الأبطال المنخرطين في هذه العملية، التي نخوضها بتعاون وثيق مع الحكومة العراقية المركزية والإدارة الإقليمية في شمال العراق“.

وتصنّف أنقرة وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، أنها ”سلّمت السفير التركيّ علي رضا كوناي مُذكّرة احتجاج شديدة اللهجة، داعيةً تركيا إلى الكفّ عن مثل هذه الأفعال الاستفزازيّة، والخروقات المرفوضة“.

وشنت أنقرة، الإثنين الماضي، في إطار سلسلة عمليات عسكرية متواصلة بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني المعارض، هجوما عبر مروحيات وطائرات مسيّرة، قصفت خلاله مناطق تينة، الزاب، أفاشين، وباسيان، في إقليم كردستان العراق.

واستدعت حكومة بغداد سفير أنقرة لدى العراق علي رضا كوناي، وسلمته مذكرة احتجاج ”شديدة اللهجة“، في حين طالبت بـ“الكف عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية، والخروقات المرفوضة“.

وجددت الخارجية العراقية، عبر بيان، ”مطالبتها بانسحاب كامل القوات التركية من الأراضي العراقية بنحوٍ يعكس احتراما ملزما للسيادة الوطنية“.