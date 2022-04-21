باكستان.. عمران خان يطالب بانتخابات مبكرة ويهدد بـ"الزحف" نحو إسلام أباد

طالب رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، اليوم الخميس، بانتخابات جديدة، في ظل اضطراب سياسي بعد تولي حكومة جديدة مقاليد السلطة.

وحذر خان من أن الحكومة تواجه تحديات ضخمة لإنعاش الاقتصاد المتعثر، وفقاً لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

واستقال خان مع أكثر من 100 مشرع في البرلمان ينتمون لحزبه، بعد خسارته تصويتا بحجب الثقة دعت إليه المعارضة التي اتهمته بسوء إدارة الاقتصاد والحكم والعلاقات الخارجية.

وقال خان أمام حشد ضم عشرات الآلاف بمدينة لاهور في شرق باكستان، وهو ثالث تجمع عام ضخم منذ فقد السلطة لزيادة الضغط على الحكومة الجديدة: ”أياً كان من ارتكب خطأ، فهناك طريقة واحدة لتصحيحه وهي إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن“.

كما طلب خان من مؤيديه الاستعداد لتلبية دعوته للزحف نحو إسلام أباد إذا تأخرت الاستجابة لطلبه بانتخابات مبكرة.

وتابع: ”انتظروا ندائي“.

وكان لاعب الكريكيت السابق الذي تحول إلى السياسة اتهم الولايات المتحدة بالعمل على إسقاطه، وهو زعم تنفيه واشنطن.

واختلف مؤخرا مع الجيش بشأن تعيين رئيس المخابرات.

وشكل رئيس الوزراء الجديد شهباز شريف، يوم الثلاثاء، حكومة ائتلافية ضمت أحزابا معارضة كانت متنافسة في السابق، قبل أن تتحد للإطاحة بخان.

ويوم الأحد الماضي، وبعد ساعات على إقالته من منصبه، شدد رئيس الوزراء الباكستاني المقال عمران خان على وجود مؤامرة خارجية لتغيير النظام في بلاده، مشيراً إلى أن الشعب الباكستاني سيحمي الديمقراطية والسيادة.

وأكد، في تغريدة على حسابه بتويتر، أن باكستان نالت استقلالها عام 1947، إلا أن النضال من أجل الحرية انطلق مجددا اليوم بوجه المؤامرة الخارجية، وفق ما نقلته قناة العربية.

وكان خان أقيل من منصبه بعدما خسر تصويتاً في البرلمان على حجب الثقة إثر أزمة سياسية استمرّت أسابيع.

وصوّت 174 نائباً لصالح حجب الثقة، في بلد لم يكمل أي رئيس حكومة فيه.

وحاول نجم الكريكيت السابق بشتى السبل البقاء في المنصب، بما في ذلك حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، لكن المحكمة العليا أصدرت قراراً اعتبرت فيه أن كل التدابير التي اتّخذها باطلة، وأمرت الجمعية الوطنية بالانعقاد، وإجراء تصويت على حجب الثقة.