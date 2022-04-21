هل يحسم ملف أوكرانيا سباق ماكرون ولوبان نحو قصر الإليزيه؟

دخل ملف الغزو الروسي لأوكرانيا بقوة على خط الحملة الرئاسية الانتخابية في فرنسا مع تضارب مواقف المرشحين للجولة الثانية إيمانويل ماكرون ومارين لوبان، بين من دخل في قطيعة مع موسكو ومن يبدي تقاربا واضحا مع بوتين.

وأكد تقرير نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية، أنه ”من النادر أن تجد التطورات والأوضاع الدولية مثل هذا الصدى في سباق الانتخابات الفرنسية، حيث أثر غزو روسيا لأوكرانيا، الذي بدأ في الـ24 من شهر فبراير/شباط الماضي، على أجواء الحملة الرئاسية ووضع مسألة العلاقات مع فلاديمير بوتين في قلب المناقشات الدائرة بانتظار للجولة الثانية الحاسمة“.

واعتبر تقرير الصحيفة أنه ”مع عودة الحرب إلى أوروبا، باعلان بوتين شن هجوم على أوكرانيا، أصبح هذا الموضوع يمثل خط صدع بين ماكرون ولوبان“.

وذكرت الصحيفة أن ماكرون سعى عبثًا حتى الآن إلى التوسط بين موسكو وكييف، وبالنسبة إليه يظل الحوار مع الكرملين مبررًا بالحرص على إيجاد طريقة للخروج من الحرب واستعادة النظام الأمني الأوروبي على المدى الطويل بسبب الصراع الأوكراني، ولكن مع ذلك انقطعت المحادثات الهاتفية مع فلاديمير بوتين بسبب اكتشاف ما وصفتها الصحيفة بـ“الفظائع“ التي ارتكبت ضد المدنيين في المناطق التي احتلها الجيش الروسي في منطقة كييف، مثل بوتشا، كما يوضح الإليزيه.

ونقلت الصحيفة عن سيباستيان ميلار، مدير معهد ”جاك ديلور“، قوله إن ”ماكرون لم يعد مهتمًا كثيرًا بقضاء وقته على الهاتف مع بوتين، في حين أن الفرنسيين لديهم انطباع بأن ذلك غير مجدٍ“.

وبحسب التقرير، فإن ماكرون يبدو اليوم مترددا بشأن استخدام عبارة ”إبادة جماعية“ لتوصيف ما يقوم به الروس في مدن أوكرانية، ما أثار استياء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكن ماكرون يدين دون تردد ”جرائم الحرب“ التي ارتكبها الروس حتى إنه لم يتردد في إرسال فريق من الخبراء الفرنسيين للمشاركة في التحقيقات بهذا الشأن.

إضعاف الناتو ورفض العقوبات

ويحلل السفير السابق ميشيل دوكلاس، أن من تقاليد الجمهورية الخامسة في فرنسا تثمين الحوار مع الروس، ولكن دون تنازل عن الجوهر، وهذا ما سيمثّل الفارق الكبير مع مرشحة اليمين مارين لوبان التي تتظاهر بأنها تتماشى مع هذا التقليد، لكنها ستسرع، في حال فوزها، لإضعاف حلف ”الناتو“ ووقف المساعدات لأوكرانيا ومحاربة العقوبات المفروضة على موسكو“، وفق قول الدبلوماسي.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن لوبان في البداية سعت بشكل أساسي إلى أن تكون حذرة عندما اندلعت الحرب، وسرعان ما أدانت العدوان الروسي وقبلت استقبال اللاجئين الأوكرانيين في فرنسا، لكن خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في الـ10 من شهر أبريل/نيسان الجاري، لم يبد أن العلاقات الوثيقة بين المنافسين الرئيسيين لماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تضر بهم.

وبين التقرير أن مارين لوبان وإريك زمور وجان لوك ميلينشون جمعوا فيما بينهم أكثر من نصف أصوات الناخبين، ومنذ ذلك الحين آثرت مرشحة التجمع الوطني الاقتراب من الرئيس الروسي دون الكثير من التعقيدات، رغم الحرب، وبالنسبة إليها بمجرد أن يهدأ الصراع، ستكون الأولوية هي إعادة الاتصال بروسيا ورئيسها حتى لا ينجرف أكثر نحو الصين“، وفق التقرير.

وفي مؤشر على هذا التقارب، الذي يعود لسنوات، أشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن لوبان وبمجرد توليها زمام حزبها غادرت إلى موسكو في عام 2017 والتقت ببوتين، وأكدت حينها معارضتها العقوبات التي تم فرضها على موسكو بسبب ضم شبه جزيرة القرم عام 2014.

وبحسب ناثالي لويسو، عضو البرلمان الأوروبي فقد سعت روسيا بالفعل قبل 5 سنوات للتأثير لصالح لوبان على حساب ماكرون خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، آنذاك، لكن محاولات موسكو لم تثمر عن فوز لوبان.