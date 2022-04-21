بايدن: بوتين "لن ينجح أبدًا" في احتلال أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين ”لن ينجح أبدًا“ في احتلال أوكرانيا، عقب إعلانه عن مساعدة عسكرية أمريكية جديدة لكييف، وفق ما أوردته وكالة ”فرانس برس“.

وقال: ”وحدتنا في الوطن مع حلفائنا وشركائنا، ووحدتنا مع الشعب الأوكراني، تبعث رسالة لا لبس فيها إلى بوتين، وهي أنه لن ينجح أبدًا في السيطرة على كل أوكرانيا واحتلالها“.

وأجاز الرئيس الأمريكي، اليوم الخميس، تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بلغ حجمها 800 مليون دولار أخرى، مشيرًا إلى ”نافذة حاسمة“ في الصراع، حيث تمهد روسيا للمرحلة المقبلة من الحرب، وفق وكالة ”رويترز“.

وأضاف أن الحزمة الجديدة ستشمل مدفعية ثقيلة، و144 ألف طلقة ذخيرة، وطائرات مسيرة تكتيكية، مثلما ستضمن تدفقًا مستمرًا للأسلحة إلى أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وفي معرض وصفه هذا القرار، قال بايدن إن أمريكا ترسل أسلحة ”مباشرة إلى الخطوط الأمامية للحرية“، لافتًا إلى أن سيطرة الروس على ماريوبول الأوكرانية ”موضع شكٍ“، ولا دليل بعد على سقوط المدينة.

كما أعلن بايدن أن أمريكا ستقدم 500 مليون دولار مساعدة اقتصادية مباشرة لحكومة أوكرانيا، في حين أنها ستمنع السفن التابعة لروسيا من موانئها.

ويوم أمس الأربعاء، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على عشرات الأشخاص والكيانات، من بينها بنك تجاري روسي، وشركة لتعدين العملات الرقمية، على أمل استهداف تهرب موسكو من العقوبات الحالية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق وكالة ”رويترز“.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها حددت شركة لتعدين العملات الرقمية لأول مرة، إلى جانب أكثر من 40 شخصًا وكيانًا بقيادة الثري الروسي قنسطنطين مالوفييف المستهدف بالعقوبات الأمريكية.

وقال برايان نلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان: ”يمكن لوزارة الخزانة أن تستهدف أولئك الذين يتهربون أو يحاولون التهرب أو يساعدون في التهرب من العقوبات الأمريكية على روسيا؛ لأنهم يساعدون بدعم حرب بوتين الوحشية“.

وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عدة جولات من العقوبات على موسكو منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير /شباط، بما في ذلك استهداف أكبر بنوك البلاد وبوتين نفسه.

وتستهدف خطوة، أمس، صناعة تعدين العملات الرقمية في روسيا، التي يُقال إنها ثالث أكبر صناعة في العالم، وفرضت عقوبات على الشركة القابضة لشركة بيت ريفر لتعدين العملات الرقمية التي تتخذ من موسكو مقرًا لها وتدير مركز بيانات في سيبيريا، بالإضافة إلى 10 شركات تابعة للشركة القابضة في روسيا.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على البنك التجاري الروسي، ترانس كابيتال بنك، الذي قالت إن ممثليه يخدمون عدة بنوك في آسيا، بما في ذلك في الصين والشرق الأوسط، واقترحوا خيارات لتجنب العقوبات الدولية.

ويجمد إجراء، الأربعاء، أي أصول أمريكية لمن تم استهدافهم ويمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم.

لكن واشنطن أصدرت ترخيصين متعلقين بترانس كابيتال بنك إلى جانب العقوبات، وأجازت إنهاء التعاملات مع البنك، حتى 20 أيار/مايو، وبعض المعاملات الموجهة إلى أو الصادرة من أفغانستان، حتى 20 تشرين الأول/أكتوبر، ”لدعم جهود معالجة الأزمة الإنسانية“.

واشتد القتال شرق أوكرانيا بعد سحب روسيا لقواتها من المناطق المحيطة بالعاصمة كييف، وتركيز جهودها على دونباس التي يسيطر عليها جزئيًا الانفصاليون الموالون لموسكو، منذ العام 2014.