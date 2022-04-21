ألمانيا: سنزود أوكرانيا بأسلحة ثقيلة وإسبانيا تعلن إرسال 200 طن من العتاد

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قالت وزيرة الدفاع الألمانية، اليوم الخميس، إن أوكرانيا ستتلقى ”في الأيام المقبلة“ أسلحة ثقيلة، بما في ذلك دبابات قتالية من دول أوروبا الشرقية؛ لمساعدتها في مواجهة الهجوم الروسي.

وأوضحت كريستين لامبرخت خلال مقابلة مع القناة ”أن تي في“ الإخبارية للبث المستمر: ”يمكن للدول أن تقدم لأوكرانيا دبابات قتالية وعربات مدرعة وغيرها من المعدات المحتملة.

وقالت إن هذه المعدات سيتم تسليمها ”في الأيام القليلة المقبلة“، في حين يقول خبراء عسكريون إن ”الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين“ في الحرب في أوكرانيا.

وستشارك ألمانيا في هذه الإمدادات لأنها تتعهد بالتعويض عن المعدات التي ستوفرها الدول الأخرى إلى كييف.

وذكرت مصادر حكومية ألمانية أن تبادلا جاريا على هذا الصعيد مع سلوفينيا، مؤكدة بذلك معلومات أوردتها وسائل إعلام ألمانية.

ووفقًا لوسائل إعلام سترسل يوغوسلافيا السابقة عددًا كبيرًا من دباباتها الهجومية السوفياتية ”T-72“ إلى كييف، على أن تحصل في المقابل على دبابات ألمانية من طراز ”ماردير“ وناقلات جند مصفحة ”فوش“.

وأعطت العديد من دول حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ الضوء الأخضر لتسليم أسلحة ثقيلة، كالولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وتشيكيا وهولندا وسلوفاكيا.

ويوم الثلاثاء، أعلن المستشار أولاف شولتس التزامه بمساعدة حلفاء أوروبا الشرقية في إمداد كييف بأسلحة سوفياتية الصنع يستخدمها الجيش الأوكراني من خلال استبدال المعدات التي ستقدمها، بعد تعرضه للانتقاد لرفضه القيام بذلك.

وقالت الوزيرة: ”تقرر كل دولة ما تستطيع تقديمه ونضمن أننا سندعمها لتجديد (مخزونها) حتى تتمكن دول أوروبا الشرقية من ضمان الدفاع عن أراضيها“، دون تحديد الوقت الذي ستستغرقه عملية استبدال المعدات.

في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الخميس، خلال زيارة إلى كييف برفقة نظيرته الدانماركية ميتي فريدريكسن، أنّ بلاده أرسلت إلى أوكرانيا شحنة مساعدات عسكرية زنتها 200 طنّ تشمل خصوصا عربات نقل ثقيلة وذخيرة.

وقال سانشيز خلال مؤتمر صحافي مشترك مع كلّ من فريدريكسن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنّ ”هذه أضخم شحنة يتمّ إرسالها حتى الآن، أكثر من ضعف ما أرسلناه حتى الآن“.

وأضاف سانشيز أن ”سفينةً تابعة للبحرية الإسبانية، اسمها ”إيزابيل“، غادرت اليوم مرفأ إسبانيا متوجّهة إلى بولندا، ومحمّلةً بمئتي طنّ من الذخائر الحديثة والمعدّات“.

وأوضح أن ”هذه السفينة تحمل 30 شاحنة وعددًا من العربات مخصصة للنقل الثقيل وعشر آليات صغيرة محمّلة بمعدات عسكرية ستُنقل بعدها إلى أوكرانيا“.

وأرسلت مدريد إلى كييف حتى الآن 12 طائرة محمّلة بمعدات عسكرية، وفق ما أعلنت وزيرة الدفاع مارغاريتا روبلث، الإثنين.