خلف قتلى وجرحى.. داعش يتبنى هجوماً دامياً على مسجد بأفغانستان

أعلن تنظيم ”داعش“، اليوم الخميس، مسؤوليته عن تفجير استهدف مسجداً للشيعة مودياً بحياة عشرة أشخاص على الأقل في مدينة مزار الشريف في شمال أفغانستان.

وقال التنظيم في بيان تناقلته حسابات تابعة له على تطبيق ”تلغرام“، إن عناصره تمكنوا من ”إدخال حقيبة مفخخة“ داخل المسجد وقد جرى تفجيرها بعد اكتظاظه.

وأسفر التفجير أيضاً وفق متحدث باسم ولاية بلخ وعاصمتها مزار الشريف عن إصابة 15 شخصاً آخرين.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل إعلام أفغانية، إن انفجارا هز أحد أكبر وأقدم المساجد في قلب مدينة ”مزار شريف“ الواقعة شمالي أفغانستان، مشيرة إلى أن ”هذا المسجد هو للطائفة الشيعية“.

وذكرت وكالة أنباء ”آماج نيوز“ الأفغانية، أن الانفجار وقع خلال صلاة الظهر داخل المسجد واستهدف المصلين“.

وقال مسؤولون في مستشفى أبو علي سينا في مزار شريف في بلخ، إن ”شخصين قتلا وأصيب أكثر من 25 في انفجار بمسجد سي دكان في مزار شريف“.

من جانبها، نقلت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية عن ”غوت الدين أنوري“ مدير مستشفى أبو علي سيناء بلخي في مزار شريف، قوله ”إن عددًا كبيرًا من المصابين في انفجار المسجد نُقلوا إلى المستشفى، لكن سيتم الإعلان عن العدد الدقيق للجرحى في وقت لاحق“.

فيما زعمت الوكالة الإيرانية مصرع 5 أشخاص وإصابة 65 بجروح من المصلين، وفق التقديرات الأولية.

كما تحدثت تقارير عن انفجارات في مدينتي ”ننجرهار وقندوز“، حيث تعرضت عربة لطالبان للهجوم وقتل أربعة من مقاتلي طالبان، بحسب وسائل إعلام محلية في ننجرهار شرقي أفغانستان على الحدود الباکستانية.

ولم يصدر مسؤولو طالبان أي بيان بعد هذه الهجمات.

وكانت وسائل إعلام أفغانية، قد أفادت قبل يومين، بوقوع انفجارات عدة استهدفت مدارس بمناطق مختلفة تقع غرب العاصمة الأفغانية كابول، وأسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 25 طالبًا.

وتسيطر طالبان على أفغانستان منذ منتصف آب/أغسطس الماضي، وذلك بعد انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد.

وتشهد أفغانستان بين الحين والآخر هجمات وانفجارات وحوادث أمنية، فيما تلقي طالبان باللوم في معظم التفجيرات على تنظيم داعش الإرهابي.

وكان تنظيم داعش ولاية خراسان، أعلن في الفترة الماضية عن مسؤوليته عن عدة هجمات وقعت في مناطق مختلفة من أفغانستان.

وإلى جانب انعدام الأمن، تواجه أفغانستان واحدة من أسوأ أزماتها الإنسانية، ويعاني حوالي 98 بالمئة من سكانها من انعدام الأمن الغذائي.

وتشير التقديرات إلى أن 90% من سكان أفغانستان البالغ عددهم 38 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، بما في ذلك 3 ملايين نازح داخليا نزحوا بسبب الجفاف والمجاعة.