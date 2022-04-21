وزيرة إسرائيلية: غانتس لن ينضم لحكومة جديدة يقودها نتنياهو

نفت وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية عن حزب ”أزرق أبيض“، أوريت فركاش هكوهين، إمكانية انضمام رئيس حزبها بيني غانتس، إلى حكومة جديدة يقودها زعيم حزب ”الليكود“ بنيامين نتنياهو.

وقالت هكوهين، لصحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، إن ”غانتس لن ينضم إلى حكومة يقودها بنيامين نتنياهو“، وذلك على الرغم من التقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن مشاورات لتشكيل حكومة جديدة في الكنيست الإسرائيلي الحالي.

وفيما يتعلق بإمكانية الذهاب لانتخابات جديدة للكنيست، أشارت هكوهين، إلى أن ”الجمهور في إسرائيل لا يرغب في جولة انتخابات خامسة“، معتبرة أن هذا الأمر ”سيء للجمهور الإسرائيلي وخزينة الدولة والأمن“.

وعلى الرغم من نفيها إمكانية تعاون حزبها من نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة، إلا أن الوزيرة الإسرائيلية شددت على ضرورة ”القيام بكل شيء من أجل تجنب الذهاب لانتخابات خامسة للكنيست“.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه موقع ”واللا“ العبري، تفاصيل مشاورات جرت بين عضوة الكنيست الإسرائيلي المستقيلة من الائتلاف الحكومي، عيديت سيلمان، وزعيم حزب ”أزرق أبيض“، وزير الدفاع بيني غانتس، لتشكيل حكومة إسرائيلية بديلة عن الائتلاف الحالي.

وقال الموقع العبري، إن عيديت سيلمان، اجتمعت، الأربعاء، في مقر وزارة الدفاع ”كرياه“ في تل أبيب، بالوزير بيني غانتس، مشيرا إلى أن الأخير ”أول شخصية بارزة من الائتلاف تلتقي سيلمان منذ استقالتها“.

ونقل الموقع العبري، عن مصدر سياسي قوله، إن ”الاجتماع جاء بناء على طلب تقدمت به سيلمان من أجل التباحث مع غانتس حول إمكانية تشكيل حكومة إسرائيلية بديلة، وإقامة مستوطنة إيفتار في الضفة الغربية“.

وحسب الموقع العبري، فإن ”غانتس اجتمع أيضا مع النائب في الكنيست عن حزب يهدوت هتوراة موشيه غافني، وذلك في محاولة لمنع انتخابات جديدة للكنيست وتشكيل حكومة بديلة عن حكومة نفتالي بينيت في الكنيست الحالي“.

وأشار الموقع، إلى أن ”غافني ناقش مع غانتس خيارات تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، فيما رفض حزب أزرق أبيض المقترحات التي قدمها غافني لغانتس“، لافتا إلى أن المحادثات جرت بعلم مسؤولي حزب ”الليكود“ الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو.

يذكر أن استقالة عيديت سليمان والتي قدمتها في وقت سابق من الشهر الجاري، أدخلت الحكومة الإسرائيلية المكونة من ثمانية أحزاب سياسية في حالة من الفوضى، وحرمت الائتلاف الحاكم من أغلبيته البرلمانية.

وفقد الائتلاف الحكومي، بسبب استقالة سيلمان، الأغلبية في الكنيست الإسرائيلي، حيث أصبح يحظى بتأييد 60 عضواً في الكنيست من أصل 120.

وفي حال انسحاب عضو آخر من الائتلاف ستصبح الأغلبية في يد المعارضة، وسيصبح بإمكانها التقدم بطلب لسحب الثقة من الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة جديدة يمينية دون الذهاب لانتخابات جديدة للكنيست.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر سياسية إسرائيلية، عن اتفاق بين حزب ”الليكود“، وعيديت سليمان، بشأن تشكيل الحكومة المقبلة حال انهيار الائتلاف الحالي، وفق ما أوردت صحيفة ”يديعوت احرنوت“ العبرية.

وقالت الصحيفة، في حينه، إن ”عيديت سليمان عقدت اتفاقا مع حزب الليكود يتعلق بتشكيل الحكومة الإسرائيلية والقائمة الحزبية لأي انتخابات مقبلة بالكنيست“، مضيفة أن ”الليكود وافق على تعيين سليمان وزيرة للصحة في حال شكل بنيامين نتنياهو الحكومة المقبلة“.

كما ذكرت القناة 12 العبرية، أنه ”في نفس اليوم الذي قدمت فيه عيديت سيلمان استقالتها من الائتلاف الحكومي، كانت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد تجري مفاوضات مع حزب الليكود، للانسحاب من الائتلاف الحكومي“.