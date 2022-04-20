وسط جهود البلدين لتعزيز العلاقات.. وزير خارجية تركيا يزور إسرائيل الشهر المقبل

قال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو إنه سيزور إسرائيل في 24 مايو أيار وسط جهود متزايدة بين القوتين الإقليميتين المتنافستين لتعزيز العلاقات بعد أربعة أعوام من تبادل طرد السفراء.

وتعكف تركيا وإسرائيل على مدى الأسابيع القليلة الماضية على تحسين العلاقات التي شابها التوتر لفترة طويلة وبرزت الطاقة لتكون مجالا ممكنا للتعاون.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان الشهر الماضي إن لديه ”آمالا قوية جدا“ في التعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة وعبر عن أمله في بحث الأمر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

وقال أردوغان، أمس الثلاثاء، إنه أبلغ نظيره الإسرائيلي إسحق هرتزوج بأنه ”مستاء جدا“ لإصابة أو مقتل فلسطينيين في الضفة الغربية والمسجد الأقصى في شهر رمضان.

وتبادل البلدان طرد السفراء في العام 2018، كما تبادلا الانتقادات الحادة بسبب الصراع الفلسطيني ودعم تركيا لحركة حماس التي تدير قطاع غزة إلى جانب قضايا أخرى.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في وقت سابق، اليوم الأربعاء، إن ”علاقات أنقرة مع إسرائيل هي للدفاع عن القضية الفلسطينية“.

وبحسب وكالة ”الأناضول“ قال أردوغان خلال كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لـ“حزب العدالة والتنمية“ بالبرلمان التركي في العاصمة أنقرة، إنه ”من الواضح أن سبل الدفاع عن القضية الفلسطينية تمر عبر إقامة علاقة منطقية ومتوازنة مع إسرائيل“.

وأضاف: ”الخطوات التي نتخذها بشأن علاقاتنا السياسية والاقتصادية مع إسرائيل شيء، وقضية القدس شيء آخر“.

وأشار إلى أنه ستكون لتركيا علاقات مع إسرائيل وفقا للمعايير العالمية في السياسة والاقتصاد تماما مثل أي دولة في الأمم المتحدة، مؤكدا التزام بلاده بالوفاء بمسؤولياتها التاريخية والدينية.

وذكر الرئيس التركي أن الأتراك تاريخيا قاموا بحماية الأراضي الفلسطينية المقدسة من جميع الهجمات طوال قرون عديدة، تأدية لواجبهم التاريخي والديني.

وأشار إلى أن تركيا تعبر علانية عن حساسيتها تجاه وضع القدس وخصوصية المسجد الأقصى لكل مسؤول أو زعيم سياسي وديني في إسرائيل، بحسب ما أوردته ”الأناضول“.

وأكد أن تركيا تدعو وستواصل دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات حيال الظلم والاضطهاد الممارس في حق الفلسطينيين.