إيران تعلن اعتقال 3 جواسيس للموساد في محافظة "سيستان وبلوشستان"

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن اعتقال 3 جواسيس يعملون لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) في محافظة ”سيستان وبلوشستان“ جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ التابعة للحرس الثوري الإيراني عن مديرية الأمن والاستخبارات في محافظة سيستان وبلوشستان، خبر اعتقال 3 من جواسيس الموساد في المحافظة بأمر من السلطة القضائية.

وقال مدير مكتب المخابرات العامة في سيستان وبلوشستان ”إن الأشخاص الثلاثة تم اعتقالهم بأمر من القضاء“، دون الكشف عن جنسياتهم، والمهمة الموكلة إليهم.

وقالت وكالة فارس للأنباء إن ”هؤلاء الاشخاص متورطون بنشر معلومات ووثائق سرية“.

واتهمت وسائل إعلام إسرائيلية في الخامس من الشهر الجاري إيران بترويج أنباء عن ضلوع ”الموساد“ الإسرائيلي بمحاولة لاغتيال رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التسريبات المزعومة تقف خلفها مجموعة من قراصنة الإنترنت الإيرانيين.

والمجموعة، التي نشرت، الشهر الماضي، تفاصيل عن الحياة الشخصية لرئيس ”الموساد“ دافيد بارنيع، زعمت أنها تسللت إلى حاسبه الشخصي، بعد أن اخترقت هاتفًا قديمًا يعود لزوجته، وهددت أيضًا بكشف ما قالت إنه ”الوجود الاستخباري الإسرائيلي المدمر في كازاخستان“.

وذكر موقع ”Intelli Times“ الإسرائيلي، المعني بالملفات الأمنية والاستخبارية، عبر حسابه على موقع ”تويتر“، أن ”مجموعة إيرانية من قراصنة الإنترنت، تعمل بالتعاون مع مجموعة روسية، تزعم عبر قناة ”تليغرام“ الخاصة بها أن الموساد حاول اغتيال توكاييف“.

وربط الموقع بين التسريب، وحديث جمع بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ونظيره الكازاخي، مطلع العام الجاري، وتأكيد الأول على أن ”أمن كازاخستان مهم لإيران“، وأن ”أي تدخل أجنبي هناك من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة“.

ونقلت غالبية وسائل الإعلام الإسرائيلية تلك الأنباء، ومنها قناة ”أخبار 12″، التي أشارت إلى أن المجموعة، بصدد نشر وثائقي بشأن ”الوجود الإسرائيلي الاستخباري في كازاخستان“.

ولفتت القناة إلى أن المجموعة، نشرت عبر قناتها على ”تليغرام“، بيانًا بشأن محاولة اغتيال مزعومة ضد رئيس كازاخستان، ”لكنها لم تأتِ بمعلومات موثقة بشأن محاولة من هذا النوع، ولم تذكر تاريخ نشر الفيديو الذي يكشف العلاقات بين إسرائيل وكازاخستان“.

وتصر مجموعة ”الهاكرز“، التي ترجّح إسرائيل أنها إيرانية، على أنها حصلت على المعلومات عقب تسللها مجددًا إلى أحد الأجهزة الخاصة برئيس ”الموساد“ الإسرائيلي.