البنتاغون: روسيا أبلغت أمريكا قبل إطلاق صاروخ عابر للقارات‎‎

قالت وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“، الأربعاء، إن روسيا أخطرت الولايات المتحدة بالشكل المناسب قبل إجرائها تجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، مضيفة أنها ترى الاختبار روتينيا ولا يشكل تهديدا للولايات المتحدة.

وأعلنت روسيا، في وقت سابق من الأربعاء، أنها أجرت اختبارا لصاروخ ”سارمات“ الباليستي الجديد العابر للقارات، وهو نسخة جديدة في ترسانتها النووية ستجعل أعداء موسكو يفكرون في الأمر، وأنه لا نظير له في العالم، وفق ما صرح به سابقا الرئيس فلاديمير بوتين.

ووفقا للمتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، فإن ”الصاروخ أطلق بنجاح في الساعة الـ15:12 من اليوم بتوقيت موسكو من نفق في مطار بليسيتسك الفضائي، في مقاطعة أرخانغيلسك شمال البلاد“.

وقال كوناشينكوف، في بيان عنه، إنه ”تم تحقيق أهداف عملية الإطلاق بالكامل، وتم تأكيد المواصفات المعلنة في كافة مراحل تحليق الصاروخ، ووصلت الرؤوس الحربية التدريبية إلى منطقة محددة في معسكر كورا في شبه جزيرة كامتشاتكا“.

وأكد أنه ”بإمكان الصاروخ الجديد ضرب أهداف على مسافات بعيدة باستخدام مختلف مسارات التحليق، ويتمتع صاروخ سارمات بمواصفات فريدة تتيح لها بشكل مؤكد اختراق كل وسائل الدفاع الصاروخي“.

وحسب ”روسيا اليوم“، هنأ بوتين قادة وزارة الدفاع، خلال اجتماع افتراضي ترأسه الأربعاء، بالاختبار الناجح لـ“سارمات“، واصفا هذا الاختبار بأنه ”حدث كبير ومهم في تطوير المنظومات الدفاعية المستقبلية للجيش الروسي“، لافتا إلى أن ”المنظومة الصاروخية الجديدة تحظى بأرفع مواصفات تكنولوجية تكتيكية“، مؤكدا قدرة ”سارمات على اختراق كل وسائل الدفاع الصاروخي المعاصرة“.

وتابع أنه ”سلاح فريد في الواقع سيعزز القدرات الدفاعية لقواتنا المسلحة، وسيضمن أمن روسيا بشكل موثوق في مواجهة أي تهديدات خارجية، وسيجبر الذين يحاولون تهديد بلدنا في خضم خطاباتهم العدوانية المسعورة على التفكير جيدا“.

وشكر بوتين كل من أسهم في تصميم ”سارمات“، موضحا أن ”ذلك جاء باستخدام المكونات والتكنولوجيات الروسية حصرا، ما سيسهل الإنتاج المتسلسل لهذه الصواريخ داخل البلاد، وسيسرع تسليم المنظومة الجديدة إلى القوات الجوية الاستراتيجية الروسية“.