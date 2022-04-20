بعد نجاح إطلاق صاروخ "سارمات".. بوتين: سنجبر من يهددنا على التفكير جيدا

أعلن الجيش الروسي، الأربعاء، أنّه أجرى أول تجربة ناجحة على صاروخ بالستي عابر للقارّات من طراز ”سارمات“، وهو سلاح من جيل جديد ومداه بعيد جداً، ووصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنّه ”لا مثيل له“، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وقال بوتين، في كلمة بثّت عبر التلفزيون: ”هذا حقّاً سلاح فريد سيعزّز القدرة العسكرية لقواتنا المسلّحة، وسيضمن أمن روسيا في مواجهة التهديدات الخارجية، وسيدفع أولئك الذين يحاولون تهديد بلدنا بخطاب متفلّت وعدواني إلى التفكير مرتين“.

وخلال اجتماع عن بُعد مع قادة وزارة الدفاع، وصف بوتين عملية الإطلاق بالحدث الكبير والمهم في تطوير المنظومات الدفاعية المستقبلية للجيش الروسي، وقدم التهنئة بنجاح الاختبار الناجح لـ“سارمات“.

وأضاف بوتين أن هذا الصاروخ سيضمن أمن روسيا وسيجبر الذين يحاولون تهديد بلدنا بخطاباتهم العدوانية المسعورة على التفكير جيدا.

وشدد بوتين على أن الصاروخ الجديد أنتج بمكونات وتكنولوجيات روسية حصرا، ما سيسهل الإنتاج المتسلسل لهذه الصواريخ داخل البلاد، وسيسرع تسليم المنظومة الجديدة إلى القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية، وفق ما نقلته وسائل إعلام روسية.

واعتبر الرئيس الروسي أن ”سارمات“ ليس له نظير في العالم حاليا، ولن يظهر على مدى وقت طويل.

وأكد أنه سلاح فريد سيعزز القدرات الدفاعية للقوات الروسية المسلحة، وسيضمن أمن روسيا بشكل موثوق في مواجهة أي تهديدات خارجية.

وأظهر التلفزيون لقطات لبوتين وهو يستمع لإفادات من الجيش بشأن إطلاق الصاروخ من بليسيتسك شمال غرب البلاد، ليضرب أهدافا في شبه جزيرة كامشاتكا في أقصى الشرق.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن الصاروخ أطلق بنجاح في الساعة الـ15:12 من اليوم من نفق في مطار ”بليسيتسك“ الفضائي، في مقاطعة أرخانغيلسك شمال البلاد.

وأكدت الوزارة تحقيق كافة الأهداف المطروحة خلال عملية الإطلاق التجريبي.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فإن عملية الإطلاق التجريبية تعد الأولى ضمن برنامج اختبارات ”سارمات“، مشيرة إلى أن الرؤوس الحربية التدريبية وصلت إلى منطقة محددة في معسكر ”كورا“ في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق البلاد.

وكشفت الوزارة في بيانها أن الصاروخ الجديد يتمتع بـ“مواصفات فريدة تتيح له اختراق كل منظومات الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية“.

وأوضحت أن ”سارمات“ يعد الصاروخ الأقوى والأبعد مدى على مستوى العالم، وسيعزز بشكل ملموس القدرات القتالية للقوات النووية الاستراتيجية الروسية.