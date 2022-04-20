الكرملين يتهم أوكرانيا بتغيير النهج في محادثات السلام وإبطاء عملية التفاوض

اتهم الكرملين اليوم الأربعاء أوكرانيا بالتراجع عن التزامات قطعتها خلال محادثات السلام، معتبرًا أن ذلك له تبعات سلبية على المفاوضات، وفقًا لما أوردته وكالة ”رويترز“.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن وتيرة المحادثات لم تعد جيدة بما يكفي، وإن الكرة في ملعب كييف بعد أن سلمت روسيا وثيقة للجانب الأوكراني“.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين، أن موسكو تنتظر ردا في هذا الخصوص.

وجهت روسيا اليوم إنذارا جديدا للمقاتلين الأوكرانيين الذين ما زالوا محتجزين في ماريوبول من أجل الاستسلام في الوقت الذي تسعى فيه لتحقيق نصر حاسم في هجومها الجديد على الشرق، بينما تعهدت الحكومات الغربية بتقديم مزيد من المساعدات العسكرية لكييف.

ويتقدم آلاف الجنود الروس المدعومين بقصف المدفعية والصواريخ فيما وصفه المسؤولون الأوكرانيون بمعركة دونباس.

وقال كبير المفاوضين الأوكرانيين أمس الثلاثاء إن من الصعب التنبؤ بموعد استئناف محادثات السلام.

وبين المفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك يوم أمس، إن حصار روسيا لمدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية زاد من تعقيد عملية المفاوضات بشأن الحرب في أوكرانيا، وإنه بات من الصعب تحديد موعد استئناف المحادثات المباشرة.

وأوضح بودولياك، في رد مكتوب على أسئلة من ”رويترز“، أنه يعتقد أن روسيا تعول على تعزيز مواقعها من خلال هجوم جديد شنته في شرق أوكرانيا.

وأضاف أنه ”من الواضح، على خلفية مأساة ماريوبول، أصبحت عملية التفاوض أكثر تعقيدا.

يذكر أن هذا الاتهام يعتبر الثاني من نوعه، إذ كانت روسيا، اتهمت أوكرانيا الإثنين الماضي بتغيير موقفها ”بشكل مستمر“ مما يتم الاتفاق عليه في المسائل العالقة بين الطرفين لإنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريحاته السابقة إن الموقف الأوكراني ”غير ثابت بمخرجات المفاوضات“، لافتا إلى أن موقف الأوكرانيين ”متغير بشأن النقاط المتفق عليها“.

وأضاف بيسكوف أن ديناميكية التقدم في المفاوضات الروسية الأوكرانية ”لا تسير بشكل جيد“.

وتابع المتحدث باسم الكرملين ”العملية العسكرية الخاصة مستمرة. الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) قال أخيرًا إنها تسير وفقا للخطة التي تم وضعها. وفي الوقت نفسه، تتواصل الاتصالات على مستوى الخبراء في إطار عملية المفاوضات“.

وفي الـ24 من شباط/ فبراير الماضي، شنت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة ”تدخلا في سيادتها“.