بعد زيارة نادرة.. هاري: الملكة إليزابيث "محاطة بدائرة الأشخاص الصحيحة"

قال الأمير هاري، إنه تأكد أن جدته الملكة إليزابيث ”محاطة بدائرة الأشخاص الصحيحة“ وإنها ”في أمان“ عندما التقى بها خلال زيارة نادرة إلى أوروبا الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرت وكالة ”رويترز“.

والتقى هاري وزوجته ميغان مع جدته ملكة بريطانيا في قلعة وندسور في أول رحلة لهما إلى بريطانيا منذ تخليهما عن واجباتهما الملكية في آذار/ مارس 2020، وبعد أن أثارا موجة صدمة إزاء العائلة المالكة خلال مقابلة تلفزيونية مثيرة مع أوبرا وينفري العام الماضي.

وقال هاري في مقابلة مع شبكة (إن.بي.ٍسي) التلفزيونية، خلال دورة ألعاب إنفكتوس في لاهاي ”كان رائعا أن أكون معها“.

وأضاف ”كنت أود التأكد من أنها في أمان تحيط بها دائرة الأشخاص الصحيحة..كما تعلمون، بيتي الآن وفي الوقت الحالي في الولايات المتحدة“.

ويعيش هاري وميغان وابنهما وابنتهما الصغيران في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وعاد هاري إلى بريطانيا لحضور جنازة جده قبل عام، لكنه لم يحضر حفل تأبين أقيم الشهر الماضي بسبب خلاف مع الحكومة بخصوص إجراءات الأمن.

وابتعدت الملكة، التي ستبلغ من العمر 96 عاما غدا الخميس، عن دائرة الضوء إلى حد كبير بعد أن أمضت ليلة في المستشفى في تشرين الأول/ أكتوبر بسبب تعب لم يُكشف عنه، ونصحها الأطباء بأن تلزم الراحة.

وجاءت نتيجة اختبار كوفيد الذي أجرته في شباط/ فبراير إيجابية، وقيل إن الأعراض متوسطة أشبه بنوبة البرد.

واستمرت الملكة في لقاء الدبلوماسيين والمسؤولين على الإنترنت، لكنها لم تحضر عددا من الأحداث الكبرى مثل تجمع ”أحد الذكرى“ الذي تحييه بريطانيا كل عام وكذلك قداس عيد القيامة.

وقال هاري ”كان من الجميل أن أراها… هي في هيئة رائعة، دائما ما تكون كثيرة المزاح معي“.

ووفقا لما أوردته وسائل إعلام، فقد شكلّت زيارة ميغان ماركل برفقة زوجها الأمير هاري إلى بريطانيا لرؤية الملكة إليزابيث الثانية صدمة لدى الصحافة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، خاصة أنها جاءت بعد الكثير من الأخبار التي تحدثت عن خوف هاري من زيارة بريطانيا دون حماية.

وذكر موقع BBC نقلا عن متحدث باسم الأمير هاري وميغان ماركل، أن الثنائي التقيا الملكة يوم الخميس، بعد وصولهما إلى المملكة المتحدة، حيث توقف الزوجان في قصر ويندسور خلال طريقهما إلى لاهاي في هولندا لحضور دورة ألعاب ”إنفيكتس“.