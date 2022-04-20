قتيل و 4 جرحى في تفجير استهدف حافلة تنقل حراس سجن بتركيا

أعلنت السلطات التركية اليوم الأربعاء، مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح في انفجار استهدف حافلة تقل حراس سجن في مدينة بورصة الصناعية شمال غرب البلاد، وفق ما نقلته وكالة ”فرانس برس“.

وقال حاكم بورصة، يعقوب كانبولات، لقناة ”إن تي في“ التركية الخاصة، إن قنبلة وضعت تحت عمود كهرباء على جانب طريق انفجرت في أثناء مرور الحافلة التي تقل حراس السجن؛ ما أدى إلى ”سقوط شهيد“.

وأضاف أن الهجوم أسفر أيضًا، عن إصابة أربعة أشخاص بجروح، أحدهم في حالة خطيرة، لافتًا إلى أن الحافلة كانت تقل ثلاثين شخصًا، والتفجير تم ”على ما يبدو“ بنظام تحكم عن بعد.

وكتب وزير الداخلية التركي سليمان صويلو على ”تويتر“، أن ”العمليات لاعتقال المسؤولين جارية“، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويأتي هذا الهجوم فيما تشن تركيا منذ يوم الإثنين الماضي هجومًا جويًّا وبريًّا ضد حزب العمال الكردستاني الذي لديه قواعد ومعسكرات تدريب في شمال العراق.

وتضم مدينة بورصة، التي كانت العاصمة السابقة للإمبراطورية العثمانية قبل القسطنطينية، واحدة من المناطق الصناعية الكبرى في تركيا للسيارات والمنسوجات خصوصًا.

وشهدت تركيا سلسلة هجمات عام 2016 تبناها تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون ”منظمة إرهابية“.

وشملت سلسلة الهجمات تلك، هجومًا على ملهى ”رينا“، الذي يقع في حي فاخر على الضفة الأوروبية للبوسفور بإسطنبول.

وفي الـ31 من آب/أغسطس 2017، أصيب ثمانية أشخاص بجروح جراء انفجار وقع لدى مرور حافلة تابعة لأحد السجون بولاية إزمير غربي تركيا، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة ”حرييت“ التركية حينها.