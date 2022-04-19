غانتس يهدد قادة حماس في غزة .. وواشنطن ترسل مبعوثين لبحث التهدئة مع إسرائيل

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، قادة حركة حماس في قطاع غزة، بسحب التسهيلات، إذا قررت تقويض الاستقرار، والعودة للتصعيد؛ بسبب أحداث المسجد الأقصى.

بالتزامن مع ذلك، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن مبعوثين أمريكيين سيصلان هذا الأسبوع لإجراء محادثات حول التهدئة في إسرائيل والأردن ومصر ومناطق السلطة الفلسطينية.

ووجّه غانتس رسالة تهديد إلى قادة حماس، قائلا إنه ”في حال قرروا تقويض الاستقرار فإن الخطوات أو التسهيلات التي قامت إسرائيل باتخاذها من أجل تطوير الاقتصاد في قطاع غزة، سوف تنقلب عليهم“.

وشدد غانتس، على أن ”الجيش الإسرائيلي مستعد لمجموعة واسعة من الوسائل والأهداف لضمان استمرار الهدوء والاستقرار“.

وأضاف أن حماس المسؤولة عن القذيفة التي زعمت سلطات الاحتلال أنها أُطلقت من قطاع غزة، يوم الإثنين، مشيرا إلى أنه لدى الجيش الإسرائيلي ”مجموعة واسعة من الأهداف لضمان استمرار الهدوء والاستقرار“.

بالتزامن مع ذلك قررت إسرائيل إغلاق المسجد الأقصى أمام المستوطنين الإسرائيليين اعتبارا من الجمعة المقبلة، حتى نهاية شهر رمضان، وذلك بعد انتهاء عيد ”الفصح“ العبري، وذلك في أعقاب التصعيد الذي شهدته مدينة القدس خلال الأيام الماضية.

وخشية تدهور الأوضاع الأمنية، رفضت الشرطة الإسرائيلية تأمين مسيرة الأعلام، التي ينوي المستوطنون تنظيمها، مساء يوم الأربعاء.

وذكر موقع ”4040“ العبري، أن القرار جاء في أعقاب الشروط التي وضعتها القائمة العربية الموحدة، لاستمرارها داخل الحكومة الإسرائيلية، وعلى خلفية تهديدات منظمة حماس.

وتتحسب الأوساط العسكرية والأمنية في إسرائيل لاحتمال تجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وتبحث أكثر من سيناريو معد سابقا لمواجهة أي تطورات من غزة.

تأتي هذه التصريحات، بعد التوترات الكبيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية خاصة في مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان، وأدت لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، في حين حذرت الفصائل الفلسطينية بالرد إن لم تتراجع إسرائيل عن اعتداءاتها على الفلسطينيين في المسجد الأقصى.

من جهة أخرى كشف موقع ”والا“ العبري، أن مبعوثين أمريكيين سيصلون هذا الأسبوع لإجراء محادثات تهدئة في إسرائيل، والأردن، ومصر، ومناطق السلطة الفلسطينية، في محاولة لمنع تصعيد أزمة المسجد الأقصى.

بينما ذكرت قناة ”كان“ العبرية، أنه داخل إسرائيل يستعدون لتجدد إطلاق صواريخ إضافية من قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

من جانب آخر، اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي بالقرب من بلدة برقة شمال الضفة الغربية.

وأسفرت المواجهات عن إصابة عشرات الفلسطينيين، حيث استخدم الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.