أردوغان يعرب للرئيس الإسرائيلي عن استيائه لإصابة ومقتل فلسطينيين‎‎

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه أبلغ نظيره الإسرائيلي إسحق هرتزوغ، خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، أنه مستاء جدًا لإصابة أو مقتل فلسطينيين في الضفة الغربية، والمسجد الأقصى في شهر رمضان.

أجريت اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإسرائيلي السيد إسحاق هرتصوغ. وبحثنا في الاتصال، العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأحداث التي تسببت بها بعض المجموعات المتطرفة وقوات الأمن الإسرائيلية في فلسطين. — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) April 19, 2022

وأضاف أرودغان على ”تويتر“ أنهما ”بحثا الأحداث الأخيرة التي تسبب فيها بعض الجماعات الراديكالية الإسرائيلية، وقوات الأمن“، مؤكدًا ”أهمية عدم السماح بالأعمال الاستفزازية، والتهديدات التي تطال الوضعين القانوني والمعنوي للمسجد الأقصى“.

وأردف الرئيس التركي أنهما ”تناولا العلاقات الثنائية، وقضايا إقليمية، ويأتي في مقدمتها الأحداث التي تسببت بها قوات الأمن، والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة في فلسطين، في الآونة الأخيرة“.

وأوضح أردوغان في تغريداته أنه قال لنظيره الإسرائيلي: نشعر بحزن عميق لمقتل 18 فلسطينيًا، بينهم أطفال، وإصابة أكثر من 400 آخرين جراء الأحداث التي وقعت في الضفة الغربية، والمسجد الأقصى، منذ بداية شهر رمضان الفضيل.

وأضاف ”أن اقتحام الجماعات المتطرفة للمسجد الأقصى بعد صلاة الفجر، أمس، وأمس الأول، والمشاهد غير المرغوب فيها التي نجمت عن ذلك، ووصول التوتر إلى غزة، زادت كثيرًا من حزننا“.

وتابع الرئيس التركي أنه ”في الوقت الذي يجب فيه أن تظهر أجواء العيد والأجواء الرمضانية، فإن المشاهد التي نراها كل عام بسبب المتطرفين تدمي القلوب، وتتسبب بردود أفعال محقة في العالم الإسلامي بأسره.

وشدد أردوغان خلال اتصاله على“ضرورة عدم السماح للابتزازات والتهديدات التي تحدث في هذه المرحلة، لاسيما تجاه مكانة وروحانية المسجد الأقصى“.

وكرَّر الرئيس التركي دعوته للجميع لبذل قصارى الجهد للحفاظ على روحانية وقدسية هذا المكان، وهذه الأيام المباركة، ونحن في تركيا سنواصل العمل في مختلف الظروف من أجل ضمان السلام والأمن“.

وقال موقع ”خبر7“ الإخباري التركي، إن أردوغان الذي تحدث، مساء الإثنين، أمام قيادات من حزب العدالة والتنمية الحاكم أبلغهم أنه سيهاتف الرئيس الإسرائيلي، الثلاثاء، وسيخبره بشكل واضح أنه ”في حال أرادت إسرائيل تحسين علاقاتها مع تركيا فإن عليها احترام المسجد الأقصى الذي هو خط أحمر بالنسبة لتركيا والمسلمين“.

ومنذ يوم الجمعة الماضي، يسود التوتر في مدينة القدس، في ظل اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى، تزامنًا مع عيد الفصح اليهودي.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أعلن أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيُجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج، الثلاثاء، بعد التصرفات الإسرائيلية تجاه المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى في القدس، الأسبوع الماضي.

وقال أوغلو خلال مؤتمر صحفي في أنقرة: ”أصدرنا بياناتنا بالفعل، ونواصل اتصالاتنا ردًا على هجمات قوات الأمن الإسرائيلية غير المقبولة في الضفة الغربية والأقصى“.

وكان أردوغان أدان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، التصرفات الإسرائيلية تجاه المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى، والتهديدات لوضعه أو مكانته.