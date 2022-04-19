رئيس وزراء باكستان الجديد يشكل حكومة ائتلافية

عين رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، حكومة ائتلافية من عدة أحزاب، تضم خصوما سياسيين سابقين في المعارضة لكنهم توحدوا للإطاحة برئيس الوزراء السابق عمران خان.

وشرعت الحكومة، التي تضم خمس نساء، على الفور في العمل على تعزيز العلاقات مع الصين في الوقت الذي تواجه فيه أزمة اقتصادية.

وستدير هذه الحكومة باكستان لمدة أقصاها 16 شهرا يحين بعدها موعد إجراء انتخابات عامة.

لكن مع وجود وجهات نظر متباينة بين الشركاء الجدد حول ما إذا كان سيتم إجراء انتخابات قبل شهر أغسطس/ آب 2023، فمن غير الواضح إلى متى ستستمر هذه الحكومة.

ومن أبرز المُعينين وزير المالية مفتاح إسماعيل (57 عاما)، وهو رجل أعمال وخبير اقتصادي مكلف بمهمة تحقيق الاستقرار للاقتصاد المضطرب واستئناف محادثات مع صندوق النقد الدولي.

وقالت وزارة المالية في بيان، إن أول اجتماع رسمي معلن لإسماعيل كان مع القائم بأعمال السفارة الصينية.

وتعهدت بكين بتقديم قروض واستثمارات بمليارات الدولارات في باكستان، في إطار المحور الاقتصادي الصيني الباكستاني، وهو جزء من مبادرة الحزام والطريق.

وتولت حنا رباني خار منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية، وهي عضو في حزب الشعب الباكستاني الشريك في الحكومة، وكانت قد تولت هذه الحقيبة لفترة وجيزة في عام 2011.

وقالت ماريوم أورنجزيب، التي عُينت وزيرة للإعلام، للصحفيين إن مجلس الوزراء يتألف من 33 وزيرا وثلاثة مستشارين.