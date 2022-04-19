بسبب مخاوف أمنية.. إسرائيل تدرس إصدار توصية بتجنب السفر لحضور مونديال قطر

قالت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، إن السلطات الإسرائيلية المختصة، تدرس إصدار توصية تطالب فيها الإسرائيليين بتجنب السفر إلى قطر خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم ”مونديال 2022″، والتي تنظمها الدوحة في تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.

وأوضحت الصحيفة العبرية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سيعقد اجتماعًا، الأسبوع المقبل؛ لمناقشة القرار.

وأشارت الصحيفة إلى أن مناقشة القرار داخل مجلس الأمن القومي الإسرائيلي جاء بسبب المخاوف الأمنية الإسرائيلية من تهديدات محتملة.

وقالت الصحيفة، إن ”نحو 15 ألف إسرائيلي اشتروا بالفعل تذاكر لحضور مباريات كأس العالم في قطر، فيما تقدر وكالات السياحة الرياضية في إسرائيل أن ما بين 25 إلى 30 ألف إسرائيلي يعتزمون الذهاب إلى قطر لحضور المونديال“.

ووفق الصحيفة، فإن هناك ”مخاوف أمنية إسرائيلية متزايدة من احتمال تعرض الإسرائيليين للخطر في قطر، وذلك في ظل عدم إمكانية تنظيم الترتيبات الأمنية؛ نظرًا لانعدام إمكانية إرسال بعثة رسمية بسبب عدم وجود علاقات رسمية تجمع بين تل أبيب والدوحة“.

وأكدت الصحيفة، أن ”المخاوف الإسرائيلية تأتي على ضوء السياسة القطرية الداعمة لحركة حماس الفلسطينية، وكذلك بسبب التوقعات بحضور العديد من الإيرانيين لمشاهدة مباريات المونديال“.

ومن المقرر أن يشارك في المداولات الأمنية التي تعقد في قسم مكافحة الإرهاب التابع لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، ممثلون عن وزارة الأمن الداخلي وقيادة الجبهة الداخلية وغيرها من الجهات الأمنية، وفق الصحيفة.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر إسرائيلي، قوله، إن ”هذا يشكل تحديًا أمنيًا غير بسيط، يتطلب الأمر تعاون السلطات في قطر، وهو أمر غير مضمون“.

وأضاف: ”هذا تحدٍ من الدرجة الأولى، وبعد المناقشات الأمنية فقط سنعرف ما إذا كان يمكن القيام بذلك وكيف“.

وأوضح المصدر، أنه ”سيكون هناك عدد كبير من الإسرائيليين، وهذا الشيء لم يحدث من قبل في بلد علاقاته غير مستقرة مع إسرائيل، على أقل تقدير“.

وقال المصدر: ”آمالنا منعقدة على أن القطريين سيرغبون في إرضاء منظمي المسابقة (الفيفا)، وتلبية المتطلبات المختلفة، وإذا لم يتم الاتفاق على الأمور على النحو الذي يجب العمل بموجبه فقد تكون هناك توصيات بتجنب السفر إلى قطر لأسباب موضوعية“.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ”هيئة مكافحة الإرهاب توصي بالفعل بتجنب السفر غير الضروري إلى قطر، وأن هناك خطرا على سلامة الإسرائيليين الذين يزورون أو يمكثون في قطر“، وفق قولها.

وبينت الصحيفة، أن ”القرب الجغرافي بين إيران وقطر واحتمال أن تستضيف إيران مئات الآلاف من المشجعين الذين سيحضرون المونديال، يشكل خطرًا على الإسرائيليين الذين يختارون حضور مباريات كأس العالم، في ظل احتمال مكوثهم في مناطق قريبة من العديد من العناصر المعادية“، حسب قولها.

وشددت الصحيفة، على أن ”أحد المحاور الأمنية التي تدفع نحو التوصية الإسرائيلية بتجنب حضور مباريات كأس العالم، هي أن الإسرائيليين قد يتركزون في فنادق معينة؛ نظرًا للنقص الحاد في الغرف الفندقية المتاحة في الدوحة، وبسبب أن جميع الألعاب ستكون في نطاق قريب؛ الأمر الذي سيجمع الجماهير عموما بنفس النطاق الجغرافي“.