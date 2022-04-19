رئيس الوزراء الإسباني يزور كييف "قريبا"

سيتوجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى كييف ”قريبا“، كما أكدت مصادر حكومية، الثلاثاء، لوكالة فرانس برس، من دون تحديد موعد الرحلة ”لأسباب أمنية“.

وتأتي الزيارة بينما أعلن رئيس الحكومة الاشتراكي، أمس الإثنين، إعادة فتح السفارة الإسبانية في كييف ”خلال أيام قليلة“.

وقال سانشيز في مقابلة مع شبكة ”أنتينا 3“ التلفزيونية، إنّه ”خلال أيام سنعيد فتح سفارة إسبانيا في كييف“، مؤكدا أنّ هذه الخطوة تشكل ”دليلا إضافيا على وقوف الحكومة الإسبانية والمجتمع الإسباني إلى جانب الشعب الأوكراني“.

وكانت إسبانيا نقلت سفيرتها في كييف وطاقمها الدبلوماسي من العاصمة الأوكرانية إلى بولندا غداة بدء الغزو الروسي في 24 فبراير/ شباط الماضي.

وزار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كييف، في التاسع من أبريل/ نيسان الجاري، والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ليكون أول مسؤول في مجموعة السبع يزور أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي.

وكتب جونسون على تويتر بعد الاجتماع: ”التقيت صديقي الرئيس زيلينسكي في كييف بهدف إظهار دعمنا الراسخ للشعب الأوكراني“.

وأضاف: ”نرصد مساعدات جديدة مالية وعسكرية تظهر التزامنا في إطار نضال بلاده ضد الحملة الهمجية لروسيا“.

وعلى قناة تلغرام للرئيس الأوكراني، نشرت صور عدة تظهر جونسون مرتديا بزة داكنة فيما يستقبله زيلينسكي بلباسه الكاكي المعتاد أمام المقر الرئاسي في كييف وداخله.

وكتب زيلينسكي: ”أهلا بك في كييف صديقي“.

وأشار مدير مكتب زيلينسكي أندريه يرماك عبر تلغرام إلى ”نقاش غني وبناء“، مشيدا بـ“قيادة“ بوريس جونسون.

كما نشر مسؤول في مكتب زيلينسكي على فيسبوك صورة تظهر الأخير وجونسون يتحادثان وقد جلسا حول طاولة.

وكتب مساعد الرئيس أندريه سيبيها: ”بريطانيا هي الرائدة في مجال الدعم الدفاعي لأوكرانيا“، واصفا جونسون بأنه ”زعيم التحالف المناهض للحرب. زعيم العقوبات على المعتدي الروسي“.

كما استقبل زيلينسكي في اليوم نفسه في كييف المستشار النمساوي كارل نيهامر شاكرا له زيارته لكييف وبوتشا، المدينة القريبة من العاصمة الأوكرانية والتي باتت رمزا لفظائع الغزو الروسي.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين زارت العاصمة الأوكرانية قبلها بيوم؛ لإظهار تضامنها.

وتوجهت فون دير لايين مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ورئيس الوزراء السلوفاكي إدوار هيغر إلى بوتشا، حيث عاينوا المقابر الجماعية التي حفرت لمواراة عشرات المدنيين القتلى.