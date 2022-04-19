روسيا تتهم الغرب بمحاولة إطالة أمد الحرب في أوكرانيا

اتهم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الغرب، بمحاولة إطالة أمد الحرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة ”رويترز“ تصريحات لشويغو نشرتها وكالة ”تاس“ الروسية للأنباء، قال فيها، إن ”الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى تفعل كل ما باستطاعتها لإطالة أمد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا“.

وأضاف شويغو ”الحجم المتزايد من إمدادات الأسلحة الأجنبية يبين بجلاء رغبتها (هذه الدول) في دفع نظام كييف للقتال“ حتى الرمق الأخير.

جاء ذلك في أعقاب إعلان أوكرانيا أن روسيا بدأت هجوما جديدا متوقعا في شرق البلاد، مع ورود أنباء عن انفجارات على امتداد الخطوط الأمامية وكذلك هجمات في مناطق أخرى.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا بدأت ”معركة دونباس“ في شرق بلده، يوم الإثنين.

وأضاف زيلينسكي، أن ”جزءا كبيرا جدا من الجيش الروسي بأكمله يركز الآن على هذا الهجوم“.

وتعهد في خطاب عبر الفيديو، بالمقاومة، قائلا ”سنقاتل بغض النظر عن عدد القوات الروسية التي يرسلونها إلى هناك. سندافع عن أنفسنا“.

ووصف كبير موظفي الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، الهجوم بأنه ”المرحلة الثانية من الحرب“، وأكد للأوكرانيين أن قواتهم يمكنها صد الهجوم.

من جانبه، قال أحد مساعدي الرئيس الأوكراني، إن الهجوم الروسي الجديد في شرق البلاد ”يسير بحذر شديد“، و“سيفشل“ لأن القوات الروسية ”تفتقر إلى القوة لاختراق الدفاعات الأوكرانية“، بحسب تعبيره.

وقال المستشار الرئاسي أوليكسي أرستوفيتش، إن القوات الروسية كانت تحاول العثور على ”نقاط حساسة“ في دفاعات أوكرانيا، لكنه أضاف أن ”هجومهم سيفشل، أضمن لكم ذلك بنسبة 99%، إنهم ببساطة ليس لديهم القوة الكافية“.

وأوضح في تصريحات للتلفزيون الوطني ”معركة دونباس، التي أُعلنت وبدأت أمس على ما يبدو، جارية وتتواصل بحذر شديد. المعركة لن تكون في صالح روسيا“.

وقال مسؤولون أوكرانيون يوم الثلاثاء، إن القوات الروسية تحاول اختراق الدفاعات الأوكرانية على طول خط المواجهة بأكمله تقريبا في شرق البلاد.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع سلسلة انفجارات، بعضها قوي، على امتداد خط المواجهة في منطقة دونيتسك، مع وقوع قصف في مارينكا وسلافيانسك وكراماتورسك.

وإقليم دونباس هو النقطة المحورية لحملة روسيا ضد أوكرانيا، ابتداء من العام 2014 عندما استخدم الكرملين وكلاء له لإنشاء ”جمهوريتين شعبيتين“ انفصاليتين في الدولة السوفيتية السابقة.

كما يتركز في الإقليم أغلب الثروة الصناعية في أوكرانيا، ومنها الفحم والصلب.