تقرير: حرب أوكرانيا تضع إنتاج السلاح الأمريكي في "مأزق"

قالت نشرة إخبارية متخصصة، إن وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“ وشركات صناعة الأسلحة في الولايات المتحدة تواجه مشكلة حقيقية في زيادة إنتاج الأسلحة والاستجابة لمتطلبات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأضافت نشرة ”ديفنس نيوز“ الأمريكية، أن هذه المشكلة تأتي كون ”شركات الأسلحة الأمريكية لا تزال تصارع سلسلة التوريد والقوى العاملة المرتبطة بوباء كورونا“.

ونقلت عن خبراء تسليح ترجيحهم أن ”كبار المسؤولين التنفيذيين في وزارة الدفاع يواجهون أسئلة تبدأ هذا الأسبوع، مع حسابات الأرباح الربع سنوية، حول كيفية تمكنهم من التغلب على هذه المشكلات، مع القناعة بأن الإجابات لن تكون واضحة“.

وقال ”بيل غرينوالت“، الذي شغل منصب نائب وكيل وزارة الدفاع للسياسة الصناعية خلال إدارة جورج دبليو بوش، والذي يعمل الآن مع معهد ”أمريكان إنتربرايز“، لقد استغرقت القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية تاريخيًا 18 شهرًا إلى 3 سنوات للاستعداد للصراعات.

وأضاف غرينوالت: ”ستواجه الولايات المتحدة مشكلات خط إنتاج بدء التشغيل، وقضايا العمل، وسلسلة التوريد، وتقادم قطع الغيار والأدوات الآلية، والقيود الزمنية التي تصادق على الموردين الجدد والنهج التقنية، بالإضافة إلى وقت انتظار إصدار الميزانيات والعقود“.

وكانت نائبة وزير الدفاع، كاثلين هيكس، عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي، مع ممثلي ثماني شركات دفاعية كبرى لمناقشة مقترحات الصناعة لتسريع إنتاج الأنظمة الحالية، في حين ركز الاجتماع على تلبية احتياجات الولايات المتحدة وأوكرانيا والحلفاء الآخرين، وفقًا لقراءة رسمية.

وترأس ”أندرو هانتر“، الذي كان يقوم بمهام وكيل وزارة الدفاع للإنجاز والاستدامة، مائدة مستديرة خلال الاجتماع؛ لمناقشة طرق تعزيز القدرة الإنتاجية لـ“الأسلحة والمعدات التي يمكن تصديرها بسرعة، ونشرها بأقل قدر من التدريب، وإثبات فعاليتها“.

وحضرت الاجتماع شركات ”بوينغ، و هاريس تكنولوجيز، ورايثيون تكنولوجيز، وبي أيه إي سيستمز، ولوكهيد مارتن، وإتش آي آي، وجنرال دايناميكس ونورثروب جرومان“، وفقًا لوزارة الدفاع.

وكان هذا التجمع هو المرة الثانية من نوعها خلال ثلاثة أشهر، حيث دعا قادة وزارة الدفاع مجموعة من المديرين التنفيذيين للصناعة في البنتاغون.

وكان التجمع الأول في أوائل شباط/ فبراير، وضمّ مديرين تنفيذيين في صناعة تفوق سرعة الصوت كانوا حثوا على الاستثمار في اختبار البنية التحتية.

7 حزم مساعدات

وأشارت نشرة ”ديفنس نيوز“ إلى أنه ”منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير، قدمت الولايات المتحدة 2.6 مليار دولار كمساعدة أمنية للقوات الأوكرانية، معظمها من المخزونات العسكرية الأمريكية، وكانت حزمة الـ 800 مليون دولار التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي هي سابع حزمة سحب من هذا النوع“.

وقالت وزارة الدفاع إنه ”اعتبارًا من 14 نيسان/ أبريل، قدمت أكثر من 1400 نظام ستينغر المضاد للطائرات، و5500 من أنظمة الرمح المضادة للدروع، و700 نظام جوي تكتيكي بدون طيار، و7000 قطعة سلاح صغير، و50 مليون طلقة ذخيرة“.

كما قدمت الوزارة ”18 مدفع هاوتزر عيار 155 ملم مع 40.000 طلقة مدفعية عيار 155 ملم، و16 طائرة هليكوبتر من طراز Mi-17، بالإضافة إلى المئات من عربات الهامفي المدرعة و200 ناقلة أفراد مصفحة من طراز M113“.

والشهر الماضي، أنهى الكونغرس مشروع قانون الإنفاق للسنة المالية 2022، بقيمة 1.5 تريليون دولار، وهو الذي يوفر 13.6 مليار دولار كمساعدات جديدة للأزمة الأوكرانية.

وكانت الأموال في جزء كبير منها مخصصة لاستعادة المخزونات العسكرية من المعدات التي تم نقلها بالفعل إلى الوحدات العسكرية الأوكرانية من خلال سلطة سحب القوات الرئاسية.

وأكد السكرتير الصحفي للبنتاغون جون كيربي للصحفيين، الأسبوع الماضي، أن أيا من مخزونات الجيش للأنظمة منخفضة للغاية لدرجة أن جاهزية الجيش ستتأثر على الفور، ووصف المناقشة مع الرؤساء التنفيذيين بأنها إجراء احترازي.

وقال كيربي: ”مع استمرار هذه الحزم، ومع استمرار الحاجة داخل أوكرانيا، نريد أن نكون جاهزين وألا ندخل إلى نقطة يصبح فيها الأمر مسألة استعداد“.

عامل الوقت

وبحسب النشرة، فإن أحد التحليلات التي أجراها مارك كانسيان، كبير المستشارين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، قال إنه ”بناءً على تقارير وزارة الدفاع نفسها، من المحتمل أن يكون الجيش الأمريكي قد أعطى حوالي ثلث صواريخ جافلين المضادة للدبابات لأوكرانيا ولديها ما بين 20000 إلى 25000 قطعة“.

ولاحظ كانسيان أن ”زيادة عملية الشراء الحالية للجيش الأمريكي البالغة 1000 سنويًا، وهي الحد الأقصى للسعة البالغة حوالي 6480 رمح جافيلن في السنة، قد يستغرق عامًا“.

وسيتطلب تجديد مخزونات الولايات المتحدة 32 شهرًا، ما لم يستدع الرئيس قانون الإنتاج الدفاعي لإعطاء الأولوية لتسليم المكونات إلى الشركة المصنعة، وهو مشروع مشترك بين شركة لوكهيد ورايثيون.

وقال كانسيان: ”للحصول على سرعة أكبر تتكوّن من 1000 إلى 6000 شخص، فإننا نحتاج إلى بعض المساعدة“.

وأشار إلى أن ”وزارة الدفاع لا تهتم فقط بإمداداتها الخاصة وتجهيز أوكرانيا، بل أيضًا بالحلفاء الذين يرسلون الدبابات وأنظمة الدفاع الصاروخي الأوكرانية، مما يفرض المزيد من الطلبات على القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية“.

التخطيط للمدى الطويل

ووفقا لـ“ديفنس نيوز“، فإنه ”بينما تُراجع الصناعة الدفاعية الاستثمارات في خطوط إنتاجها، لم يصدر البنتاغون خطط إنفاق مفصلة وطويلة الأجل للسنة المالية 2023“.

وتابعت: ”وبذلك يتوجب على شركات الأسلحة أن تكون حذرة من قدرة الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة على تلك الخطط في الوقت المناسب“.

ففي مذكرة للمستثمرين، يوم أمس الإثنين، نبه العضو المنتدب لشركة ”كابيتال ألفا“، بايرون كالان، إلى ضرورة احتساب الطلب من أوكرانيا على القتال ضمن توقعات الإنتاج الدفاعي.

وقال كالان: ”سيستغرق الأمر شهورًا لنرى كيف ستُترجم البيئة الأمنية المتغيرة في أوروبا ما يحصل من تغييرات في الطلب الدفاعي في أعوام 2023-2025“.

وبالنسبة للمحللين، فمن الأفضل، في الوقت الحالي، ”بناء سيناريوهات حيث لا يزال هناك احتمال الخطر السلبي وهو ”هزيمة روسيا وسقوط بوتين“.

وأضاف أنه ”حتى لو كان من المنطقي من الناحية المالية للصناعة زيادة الإنتاج، فهناك سؤال حول الكيفية“.

وتابع: ”فقد كان مسح ”الإشارات الحيوية“ الذي أجرته جمعية الدفاع الوطنية الصناعية لشركات الدفاع مؤخرًا، أعطى درجة فاشلة للقاعدة الصناعية الدفاعية وقدرتها على زيادة الطاقة الإنتاجية، حيث تستمر جائحة كورونا في تعكير صفو هذا القطاع“.

وذكرت النشرة الدفاعية أنه ”من بين أكبر 100 مقاول دفاعي تم تداولهم علنًا، ارتفعت دورة التحويل النقدي – المدة التي استغرقتها الشركات لشراء قطع الغيار وتحويلها إلى نظام وبيعها – من 56 يومًا في عام 2019 إلى 128 يومًا في عام 2020“.

وقال روبي فان ستينبرغ، المنسق التنظيمي في شركة NDIA: ”إذا استغرق الأمر 128 يومًا من البداية إلى النهاية، فإن ذلك يعيق حقًا قدرتك على الزيادة“.

وكان بايرون كالان، قد أشار في مذكرته إلى أن ”مشاكل القوى العاملة يمكن أن تعيق قدرة قطاع الدفاع على تلبية الطلب المتزايد. وعما إذا كان بإمكان شركات الدفاع العثور على العمال اللازمين لبناء المزيد من الأسلحة، إذا لزم الأمر، فإن الجواب يبقى مفتوحًا“.

وأضاف: ”كان من الصعب تعيين أشخاص، لا سيما في مجالات الهندسة والمهن الماهرة، وكان من الصعب للغاية تعيين أشخاص لديهم تصاريح“.

وتابع أن ”هذه الأنواع من القضايا ليست جديدة على القطاع، لكنها تثير قضية أساسية وهي: هل يمكن لاستثمارات رأس المال وتوسيع القوى العاملة تحقيق عوائد مقبولة؟، أم أن ارتفاع الطلب في 2022-2023 يمكن أن ينحسر في 2024-2026؟“.