مهلة روسية لمقاتلين أوكرانيين بمصنع في ماريوبول.. "ألقوا السلاح وابقوا أحياء"

دعت روسيا، يوم الثلاثاء، القوات الأوكرانية و“المرتزقة الأجانب“، إلى مغادرة مصنع ”آزوفستال“ للمعادن في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة بحلول الظهر بتوقيت موسكو (09:00 بتوقيت غرينتش).

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن وزارة الدفاع الروسية، قولها: ”نضمن بقاء كل من يلقي سلاحه على قيد الحياة“.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الانفصاليين المدعومين من موسكو إدوارد باسورين، قوله في وقت سابق من يوم الثلاثاء، إن قوات الانفصاليين تحاول اقتحام المصنع.

وفي وقت سابق، ناشد الميجر سيرهي فولينا، قائد اللواء 36 من مشاة البحرية الأوكرانية في ماريوبول، المساعدة في رسالة إلى البابا فرنسيس، قال فيها إن ”النساء والأطفال محاصرون بين المقاتلين في مصنع للصلب بالمدينة“.

وجاء في الرسالة، وفقا لمقتطفات نشرها سفير أوكرانيا في الفاتيكان على ”تويتر“: ”هذا ما يبدو عليه الجحيم على الأرض.. حان الوقت للمساعدة ليس فقط بالصلاة، أنقذوا حياتنا من أيدي الشيطان“.

وقال مجلس المدينة إن ما لا يقل عن ألف مدني يختبئون في ملاجئ تحت الأرض تحت مصنع آزوفستال للصلب.

وظهر في مقاطع مصورة انفجارات ودخان يتصاعد من مصانع الصلب التي تحتوي على عدد كبير من المباني وأفران الصهر وقضبان السكك الحديدية.

وآزوفستال هي المعقل الرئيسي المتبقي لأوكرانيا في ماريوبول.

وتحاول روسيا السيطرة الكاملة على مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة في جنوب شرق البلاد والمحاصرة منذ أسابيع.

وسيكون ذلك إن حدث، بمثابة إنجاز استراتيجي لموسكو، لأن هذه المدينة تربط الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا في الشرق بمنطقة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

ومن بين المدافعين عن ماريوبول، مشاة البحرية الأوكرانية ولواء تابع للحرس الوطني وكتيبة آزوف، وهي ميليشيا أنشأها القوميون اليمينيون المتطرفون قبل أن تُدمج لاحقا في الحرس الوطني.

وقالت أوكرانيا إن روسيا بدأت هجوما جديدا متوقعا في شرق البلاد، مع ورود أنباء عن انفجارات على امتداد الخطوط الأمامية وكذلك هجمات في مناطق أخرى.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا بدأت ”معركة دونباس“ في الشرق يوم الاثنين.

وأضاف: ”جزء كبير جدا من الجيش الروسي بأكمله يركز الآن على هذا الهجوم“.

وتعهد في خطاب عبر الفيديو بالمقاومة، قائلا: ”سنقاتل بغض النظر عن عدد القوات الروسية التي يرسلونها إلى هناك. سندافع عن أنفسنا“.

ووصف كبير موظفي الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، الهجوم بأنه ”المرحلة الثانية من الحرب“، وأكد للأوكرانيين أن قواتهم يمكنها صد الهجوم.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع سلسلة انفجارات، بعضها قوي، على امتداد خط المواجهة في منطقة دونيتسك، مع وقوع قصف في مارينكا وسلافيانسك وكراماتورسك.

وقال مسؤولون أوكرانيون ووسائل إعلام محلية، إن دوي انفجارات سُمع في خاركيف شمال شرق أوكرانيا وميكولايف في الجنوب وزابوريجيا في الجنوب الشرقي.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن قصفا روسيا أوقع أربعة قتلى في منطقة دونيتسك أمس الاثنين، بينما قُتل رجل وامرأة في خاركيف عندما سقطت قذائف على ملعب بالقرب من مبنى سكني.

وأضافوا أن هجوما صاروخيا روسيا أودى أيضا بحياة سبعة أشخاص في لفيف، وهم أول ضحايا مدنيين يسقطون في المدينة الغربية التي تبعد 60 كيلومترا عن بولندا.

وقال المسؤول الأمني الأوكراني أوليكسي دانيلوف إن القوات الروسية حاولت اختراق الدفاعات الأوكرانية ”على امتداد خط المواجهة بالكامل تقريبا في مناطق دونيتسك ولوجانسك وخاركيف“ صباح الاثنين.

ووسط مقاومة أوكرانية في الشمال، عاودت موسكو تركيز هجومها البري في المقاطعتين الشرقيتين المعروفتين باسم دونباس، بينما شنت ضربات بعيدة المدى على أهداف أخرى منها العاصمة كييف.

وكانت دونباس النقطة المحورية لحملة روسيا لزعزعة استقرار أوكرانيا، ابتداء من عام 2014 عندما استخدم الكرملين وكلاء له لإنشاء ”جمهوريتين شعبيتين“ انفصاليتين في الدولة السوفييتية السابقة.

كما يتركز بها أغلب الثروة الصناعية في أوكرانيا، ومنها الفحم والصلب.