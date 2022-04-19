"أكسيوس": جزر سليمان تتحول إلى بؤرة منافسة بين أمريكا والصين

اعتبر موقع ”أكسيوس“ الأمريكي الثلاثاء، أن دولة جزر سليمان الواقعة جنوب المحيط الهادئ والتي لا يزيد عدد سكانها عن 700 ألف نسمة، أصبحت ”بؤرة منافسة“، بين الولايات المتحدة والصين، إثر قرارها الأخير منح تسهيلات للبحرية الصينية.

ويتوجه وفد أمريكي بقيادة كبار مسؤولي البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأسبوع الجاري، إلى جزر سليمان وهي أرخبيل أصبح ”بشكل غير متوقع نقطة الصفر للمنافسة بين الولايات المتحدة والصين“.

وفي تقرير بعنوان ”جزر سليمان تصبح بؤرة غير متوقعة للمنافسة بين الولايات المتحدة والصين“ أشار ”أكسيوس“، إلى ما وصفه بـ“تحركات دبلوماسية مكثفة“ من قبل الولايات المتحدة وحليفتيها أستراليا ونيوزيلندا، بعد أن تم التفاوض على اتفاقية أمنية بين جزر سليمان وبكين، والتي يمكن أن تسمح للبحرية الصينية بإرساء السفن الحربية على الجزر.

ونقل الموقع عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله، إن المسؤولين المتجهين إلى جزر سليمان سيؤكدون أن الولايات المتحدة وليس الصين، ”يمكنها توفير الأمن والازدهار والسلام في المنطقة“.

ولفت إلى أنه وفقًا لمسودة الاتفاقية التي بدأ تداولها على الإنترنت الشهر الماضي، يمكن لجزر سليمان أن تطلب من قوات الأمن الصينية استعادة ”النظام الاجتماعي“ في الجزر وأنه بمجرد وصول تلك القوات إلى الأرخبيل، سيكون لديها أيضًا سلطة ”حماية سلامة الموظفين الصينيين والمشاريع الكبيرة“.

وأوضح الموقع، أن القلق الأمريكي بشأن الاتفاق جاء بعد أسابيع فقط من إعلان وزير الخارجية توني بلينكين في فبراير/ شباط الماضي أن الولايات المتحدة ستفتح سفارة في هونيارا عاصمة جزر سليمان، لزيادة التواصل والتعاون مع الجزر، حيث كان هناك نقاش داخلي حاد حول العلاقات مع الصين.

وقال الموقع في تقريره ”قام كبار المسؤولين الأمريكيين بإجراء مكالمات هاتفية مكثفة مع هونيارا، وأصدرت وزارة الخارجية والبنتاغون تحذيرات بشأن تصدير قوات الأمن الصينية ما يشكل سابقة مقلقة بالنسبة للمنطقة“.

وأشار الموقع، إلى أن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أرسل دبلوماسيًّا كبيرًا إلى الجزر ووصف الصفقة بأنها ”مصدر قلق كبير“ فيما رددت نيوزيلندا هذا الشعور.

وأضاف ”يمكن أن تشهد تلك الصفقة بدء رسو السفن البحرية الصينية في الجزر على بعد نحو 1250 ميلا إلى الشمال الشرقي من أستراليا، كما تشير إلى أن نفوذ كانبرا التقليدي في جنوب المحيط الهادئ آخذ في التضاؤل“.

ونقل الموقع عن رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافاري قوله، إنه يرفض التلميحات ”المهينة للغاية“ بأن بلاده ”غير مؤهلة لإدارة شؤونها السيادية“، مؤكدا أن جزر سليمان لن تسمح للصين ببناء قاعدة عسكرية.

ولفت الموقع، إلى أن الوفد الأمريكي سيسعى إلى تغيير موقف ”جزر سليمان“، مضيفًا أن الوفد يتكون من منسق البيت الأبيض لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ كورت كامبل ومساعد وزيرة الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانييل كريتنبرينك إلى جانب مسؤولين آخرين.