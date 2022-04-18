قناة عبرية: رغبة إسرائيلية في احتواء "صواريخ غزة" سياسيا دون تصعيد عسكري

قالت القناة 12 العبرية، إن إسرائيل تريد احتواء حادثة إطلاق الصاروخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف، مساء اليوم الإثنين، دون اللجوء لخيار التصعيد العسكري مع الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة.

وأوضحت القناة العبرية، أن ”إطلاق الصواريخ من غزة هو السيناريو الذي أرادت مؤسسة الأمن تجنبه“، مضيفة: ”تشير التقديرات إلى أن الجيش والمستوى السياسي يريدان احتواء الحادث“.

وذكرت القناة العبرية، أنه ”يمكن الافتراض أن الرسائل ستنقل عبر القنوات السياسية والوسطاء مثل مصر، من أجل تهدئة المنطقة وعدم الذهاب إلى جولة تصعيد جديدة بين إسرائيل وغزة“.

وبحسب القناة العبرية، فإن هذه هي ”المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل بعد 6 أشهر من الهدوء“، مبينة أن ”مؤسسة الدفاع كانت تستعد لاحتمال إطلاق صواريخ على إسرائيل، وقبل حوالي 10 أيام تم إجراء تغيير في تصميم أنظمة القبة الحديدية“.

ولفتت القناة العبرية، إلى أنه ”لم يتضح بعد من يقف وراء إطلاق الصاروخ، لكن إسرائيل تنوي الحفاظ على المعادلة المتمثلة بالرد على إطلاق الصواريخ“.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن ”رئيس الوزراء نفتالي بينيت سيعقد الليلة جلسة لتقييم الوضع مع وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي، وسيتم خلالها تحديد طبيعة الرد الإسرائيلي على عملية إطلاق الصاروخ“.

وفي السياق، قال رئيس مجلس منطقة ”إشكول“ غادي يركوني: ”نتوقع أن يعمل المستوى السياسي على ضمان الأمن والهدوء واستمرار فرحة عيد الفصح في غلاف غزة“، وفق القناة العبرية.

ومساء يوم الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض القبة الحديدة لصاروخ أطلق من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة من القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن ”القبة الحديدية اعترضت قذيفة صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة نحو إسرائيل“.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا أمنيا منذ بداية شهر رمضان المبارك، زادت وتيرته عقب المواجهات التي اندلعت في المسجد الأقصى، يوم الجمعة الماضية، وأدت إلى إصابة 153 فلسطينيا واعتقال 400 آخرين.

وفي وقت سابق، هددت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بالرد على أي اقتحام من المستوطنين للمسجد الأقصى، معتبرة أن ”القدس خط أحمر“.