واشنطن: اتصالات مكثفة لوقف التصعيد في القدس

قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، إن مسؤولين أمريكيين كبارا أجروا اتصالات هاتفية مع الإسرائيليين والفلسطينيين وممثلين عرب في المنطقة، في مطلع الأسبوع؛ سعيا لعدم تصعيد التوتر في القدس، وفق وكالة ”رويترز“.

وأصيب ما لا يقل عن 152 فلسطينيا في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية داخل مجمع المسجد الأقصى يوم الجمعة، في أحدث تصاعد للعنف، والذي أثار مخاوف من الانزلاق إلى صراع أوسع نطاقا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنه اعترض قذيفة صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة صوب مستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة له، إن ”القبة الحديدية اعترضت قذيفة صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة نحو إسرائيل“.

وكان أدرعي قد أعلن، في وقت سابق، تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف قطاع غزة، بعد إطلاق صواريخ من القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، وجه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة تحذيراً من أن حركته لن تصمت عن الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.

وقال النخالة، في بيان له، إن ”ما يجري في القدس من انتهاكات يعادله أرواحنا، وإن تهديدات العدو بوقف التسهيلات عن غزة لا تستطيع أن تجعلنا نصمت عما يجري في القدس والضفة المحتلة“، وفق تعبيره.

وقرر الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، تعزيز مدن غلاف غزة بمنظومة ”القبة الحديدية“، وذلك على خلفية استمرار التوتر في المسجد الأقصى، والضفة الغربية، وإمكانية تطور التصعيد وإطلاق فصائل فلسطينية مسلحة صواريخ من قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“ أنه خشية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، قرر الجيش الإسرائيلي تعزيز منظومات ”القبة الحديدية“ في مدن جنوب إسرائيل.

وقالت القناة العبرية إن ”الجيش الإسرائيلي رفع حالة الجاهزية ونشر القبة الحديدية في جنوب ووسط إسرائيل، حتى مسافة 100 كيلو متر، خشية إطلاق صواريخ من غزة“.

وتشهد المناطق الفلسطينية منذ بداية شهر رمضان تصعيداً كبيراً، على خلفية قتل الجيش الإسرائيلي لعدد من الفلسطينيين في الضفة الغربية، وسماح الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى خلال فترة عيد ”الفصح“ العبري.

وشهد المسجد الأقصى مواجهات واشتباكات بين المصلين الفلسطينيين المرابطين في القدس، وقوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، التي اقتحمت المسجد في محاولة لإخراج المصلين من ساحات المسجد الأقصى، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الجرحى الفلسطينيين.