كوريا الجنوبية تستدعي السفير الإيراني

استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، سفير إيران لدى سيئول سعيد بادامجي شبستري على خلفية مقال في صحيفة ممولة من مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي دعا فيه الحكومة الإيرانية لإغلاق مضيق هرمز أمام الناقلات الكورية الجنوبية.

وذكرت وكالة أنباء ”يونهاب“ الكورية الجنوبية، أن ”وزارة الخارجية استدعت سفير إيران سعيد بادامجي شبستري، اليوم الإثنين، احتجاجاً على مقال لرئيس تحرير صحيفة ”كيهان“ الإيرانية الأصولية حسين شريعتمداري.

وكان الكاتب حسين شريعتمداري قد دعا الحكومة الإيرانية لإغلاق مضيق هرمز بوجه ناقلات النفط والسفن التجارية التابعة لكوريا الجنوبية لإجبارها على رفع الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة.

ونقلت الوكالة الكورية الجنوبية عن السفير الإيراني سعيد بادامجي قوله خلال لقاء مع نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية إن ”مقال الصحيفة لا يتماشى مع الموقف الرسمي لطهران“.

وتوترت العلاقات بين إيران وكوريا الجنوبية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي منتصف عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتراجع التبادل التجاري الإيراني مع العالم من بينها كوريا الجنوبية بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وتشديد العقوبات على طهران.

وكشفت تصريحات لمسؤولين إيرانيين أن هناك نحو 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية من مبيعات النفط قد تم تجميدها في البنوك الكورية الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي، أن وفداً رفيع المستوى سيتوجه إلى طهران لمناقشة مبدأ تحرير الأصول الإيرانية.

وامتنع خطيب زاده عن ذكر اسم البلد أو مبلغ الأموال الذي سيتم الإفراج عنها، لكن وسائل الإعلام الإيرانية ذكرت كوريا الجنوبية.

ولدى إيران أموال مجمدة تقدر بنحو 40 مليار دولار بسبب العقوبات الأمريكية، منها 20 مليارا في الصين و7 مليارات في كوريا الجنوبية كما توجد لديها أموال مجمدة في اليابان وسلطنة عمان والهند والعراق.

وتواجه إيران نقصا حاداً في توفير العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأمريكي بفعل العقوبات المفروضة، كما تم منع طهران من الوصول إلى أموالها المجمدة في البنوك الأجنبية الأمر الذي أدى إلى انهيار العملة المحلية إلى مستويات قياسية.