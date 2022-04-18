بعد الحرب على أوكرانيا.. هل يُحسن امتلاك "النووي" أمن الدول؟

قال تقرير إخباري أمريكي، يوم الأحد، إن الحرب الروسية على أوكرانيا، فتحت باب التساؤلات حول إمكانية تحسين امتلاك السلاح النووي لأمن الدول من عدمه.

وذكرت مجلة ”ناشيونال إنترست“ في تقريرها أنه ”على الرغم من أن حرب روسيا ضد أوكرانيا قد تقود البعض إلى استنتاج أن الأسلحة النووية هي وصفة للسلامة، فإن العكس هو الصحيح على الأرجح“.

وأضافت المجلة أنه ”بالنظر إلى التكاليف السلبية لسباقات التسلح النووي الإقليمية – بما في ذلك التكاليف المالية الهائلة، وزيادة مخاطر الانتشار أو الحوادث، والعقوبات المحتملة – فمن المشكوك فيه أن أي دولة في الشرق الأوسط أو منطقة المحيطين الهندي والهادئ ستحسن أمنها من خلال تطوير أسلحة نووية“.

وأعربت عن اعتقادها بأن ”الدول لن تكسب الكثير من التحول إلى أسلحة نووية، حتى لو كانت تعيش في جوار إقليمي خطير وتخشى العدوان أو الإكراه من جانب واحد أو أكثر“.

ولفتت إلى أنه ”على سبيل المثال بالنسبة لدول مثل اليابان أو كوريا الجنوبية أو أستراليا، فإن بناء ونشر أسلحة تقليدية من الجيل التالي، جنبًا إلى جنب مع التعاون الإقليمي والدعم الأمريكي، يمكن أن تعود بمكاسب أكبر في الردع مقارنة بالانضمام إلى القائمة المتزايدة للدول الحائزة للأسلحة النووية“.

نظريتان

وذكرت المجلة الأمريكية أن ”خبراء الأسلحة النووية يتبنون عمومًا نظريتين فيما يتعلق بفائدة وسائل الردع النووية الصغرى، إذ تقول إحدى الحجج إنه حتى عدد محدود من الأسلحة النووية يخلق خوفًا كافيًا لردع أي مهاجم محتمل“.

واعتبرت أنه من هذا المنظور، فإن ”الحد الأدنى من الردع كافٍ لحماية الدولة، والأسلحة الإضافية تساهم ببساطة في سباق تسلح غير ضروري“.

”فيما تؤكد النظرية الثانية أن الأرقام مهمة بدعوى أن هناك فرقا كبيرا بين قوة الردع للولايات المتحدة وروسيا، على سبيل المثال، مقارنة بالقوى الإقليمية مثل إسرائيل أو الهند أو باكستان“، وفق المصدر ذاته.

ورأت ”ناشيونال إنترست“ أنه ”من هذا المنظور، فإن المزيد من الأسلحة أفضل لكن هذا المنظور الثاني يفترض أن المزيد من الأسلحة النووية تترجم مباشرة إلى تأثير سياسي أكبر وقوة رادعة“.

وذكرت: ”لقد أصبح الردع النووي في عالم ما بعد الحرب الباردة أقل موثوقية مما كان عليه خلال الحرب الباردة لعدة أسباب؛ أهمها اختفاء الاستقرار الذي توفره القطبية النووية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي“.

وثانيا بحسب التقرير، فإن ”بعض المناطق الساخنة مثل آسيا مكتظة بالفعل بالجهات الفاعلة التابعة للدول النووية التي لا يخضع قادتها للمساءلة الديمقراطية“.

وتابع: ”ثالثًا هو أن القادة الذين يمتلكون أو لا يمتلكون أسلحة نووية يكونون على استعداد تام للتصرف بطرق قد يعتبرها البعض غير عقلانية وفقًا لتعريفاتهم الخاصة للنصر.. في هذه البيئة، قد تتحول الضمانات النووية من الرادع إلى الثقوب السوداء“.

وأوضحت المجلة أن ”الصين تعمل على تعزيز ترسانتها النووية من الصواريخ الاستراتيجية الأرضية والصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات والقاذفات بعيدة المدى“.

وأشارت إلى أن ”بعض الخبراء يتوقعون أن الصين ستكون قادرة على نشر 1000 رأس حربي أو أكثر على أنظمة الإطلاق الاستراتيجية في وقت مبكر من عام 2030“.

وفي الشرق الأوسط، بحسب التقرير الأمريكي، ”قد تزيد قدرة الأسلحة النووية الإيرانية من الدافع للمملكة العربية السعودية أو تركيا أو مصر للسعي وراء الردع النووي الخاص بهم“.

ونبهت المجلة إلى أنه ”مع اقتراب إيران من العتبة الفورية للتسليح النووي، قد ترد إسرائيل بهجوم تقليدي قوي مصمم لتدمير الكثير أو كل البنية التحتية النووية الإيرانية“.

وشددت ”ناشيونال إنترست“ على أنه ”يجب على المفاوضين من الدول الكبرى بشأن الاتفاق النووي مع إيران، أن يضعوا في اعتبارهم الحاجة إلى زيادة الشفافية فيما يتعلق بقدرات طهران مع اقترابها من الانضمام إلى نادي الدول التي تمتلك الأسلحة النووية“.