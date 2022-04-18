مع اقتراب "يوم النصر" الروسي.. هل يقنع بوتين شعبه بالانتصار في أوكرانيا؟

رأت مجلة ”فورين آفيرز“ الأمريكية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يعلن الفوز في الحرب بأوكرانيا في احتفالات ”يوم النصر“ في 9 أيار/ مايو المقبل، لكن ”عليه إقناع مواطنيه بأن الانتصار حقيقي“.

واعتبرت المجلة في تقرير نشرته الإثنين، أن ”بوتين والشعب الروسي أصبحوا محشورين في زاوية، وأن الروس يعانون من متلازمة ستوكهولم، أي أنهم يتعاطفون مع حاكمهم أكثر من ضحاياه“.

وأشارت إلى أنه ”في غضون ذلك، ينقسم السياسيون حول ما يجب القيام به. إذ يقول البعض مثل كبير المفاوضين فلاديمير ميدينسكي والمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنهم يفضلون اتفاقية سلام مع أوكرانيا، فيما يدافع آخرون، مثل الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، عن ضرورة الاستمرار حتى النهاية“.

حب الوطن

ولفتت المجلة إلى أن أنصار بوتين، الذين ”يُسكرهم ما يعتبرونه حب الوطن، باتوا يهاجمون أي شخص ينتقد الحرب ويزعمون أنهم لا يفهمون سبب احتجاج بعض الناس عليها“، مضيفة أن حوالي 32% من المشاركين في استطلاع رأي أخير قالوا إنهم يعتقدون أن المحتجين حصلوا على أموال للقيام بذلك.

وقالت: ”غالبية الشعب الروسي لا يدركون أن الهروب أصبح مستحيلا، وبالطبع، خلال احتفالات يوم النصر، أحد أهم الأعياد الرسمية في روسيا، إحياءً لذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية، سيعادل بوتين بلا شك الانتصار السوفيتي على النازية في العام 1945 بانتصاره في أوكرانيا“.

وأضافت المجلة: ”بحلول 9 أيار/ مايو، سيتعين على بوتين العثور على الكلمات لوصف المعايير المحددة للانتصار الجديد في أوكرانيا. ويجب أن تكون هذه الكلمات مقنعة بما يكفي لجعل الانتصار مشابهًا لانتصار عام 1945، لكن يبدو أن العديد من الروس ينظرون بالفعل إلى ما تفعله روسيا الآن على أنه يعادل هزيمة هتلر“.

شعور بالحصار

ورأت المجلة أنه ”في الواقع، يشعر معظم الروس الآن بأنهم محاصرون، إذ إن الغرب أكثر عدائية تجاههم من أي وقت مضى ولم يبق لهم شيء في روسيا“.

وقالت: ”إنهم يدعمون بوتين باعتباره القائد الأعلى لجيشهم الأسطوري، لكنهم بدأوا يفهمون في أعماقهم أن الرئيس قادهم إلى مكان قد يكون الهروب منه مستحيلا“.

وتابعت المجلة: ”كثير من الروس بضمير ووعي ذاتي، يغادرون البلاد، وفي الغالبية العظمى من الحالات، يقول أولئك الذين يسافرون إلى الخارج إنهم يفعلون ذلك بشكل مؤقت، يبتعدون عن الحرب وينتظرون التغيير ليأتي إلى روسيا، لكن ليس لديهم نية لإنشاء حياة جديدة دائمة في بلد آخر“.

عدم الإيمان

ورأت المجلة أن ”دافع هجرتهم ليس الخوف من الاضطهاد فحسب، بل هو عدم الإيمان بمستقبل روسيا والاشمئزاز مما أصبح عليه النظام“.

ونتيجة لذلك، فإن روسيا بدأت تستنزف طبقتها المهنية، أي الأشخاص الذين طالما استندت إليهم تطلعاتها إلى اقتصاد حديث ومتنوع.

واعتبرت المجلة أنه ”إذا تحول هذا إلى اتجاه طويل الأجل، فإن الهجرة ستضر بشكل أساس برأس المال البشري للبلد، وقد يكون السكان الذين تخلفوا عن الركب أقل انفتاحًا على القيم الغربية والأفكار الليبرالية“.

ونبّهت إلى أنه ”بمرور الوقت، يمكن أن تؤدي الآثار المتراكمة للحرب إلى تآكل ثقة الجمهور في بوتين، وأنه مع استمرار الحملة العسكرية وآلة الدعاية الهائلة التي رافقتها سيبدأ التماسك الاجتماعي في الانهيار، وستتعطل القوى التي دعمت الاقتصاد تقليديا“.

وقالت: ”لكن في الوقت الحالي، يبدو أن الروس راضون عن إظهار استيائهم على العدو، وبسؤالهم على من يقع اللوم يجيبون: الولايات المتحدة وأوروبا“.

طريق مسدود

ولفتت المجلة إلى أن ”بوتين وصل إلى طريق مسدود، ونتيجة لذلك تعاني أوكرانيا إلى جانب بقية العالم. لكنها على المدى الطويل كارثة للشعب الروسي أيضًا“.

وأضافت المجلة، أن ”الأمة التي ساهمت كثيرًا في الثقافة العالمية – التي أنتجت العديد من الروائيين والمفكرين العظماء وثلاثة فائزين بجائزة نوبل للسلام – ستظل أيضًا لفترة طويلة مرتبطة بفلاديمير بوتين وأعماله المتهورة. لكن يتعين على الغرب أن يفهم أن نظام بوتين والأمة الروسية ليسا الشيء نفسه وسيكون هذا الفهم حاسمًا لبناء روسيا ما بعد بوتين“.