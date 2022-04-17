داعش يطلق "حملة ثأر" لزعيمه السابق

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن تنظيم داعش، اليوم الأحد، في تسجيل صوتي نسب إلى المتحدث باسمه، إطلاق حملة ”ثأرا“ لزعيمه السابق، الذي قتل في شهر شباط/ فبراير الماضي، خلال عملية أمريكية في شمال غرب سوريا، داعيا إلى استغلال انشغال أوروبا بالحرب الدائرة في أوكرانيا.

وكان التنظيم المتطرف أكد في الـ10 من شهر آذار/ مارس الماضي، مقتل زعيمه السابق أبو إبراهيم القرشي، والمتحدث الرسمي السابق أبو حمزة القرشي.

وعرّف التنظيم عن زعيمه الجديد باسم أبو الحسن الهاشمي القرشي، ليكون الزعيم الثالث للتنظيم منذ العام 2014، حين أعلن ”دولة الخلافة“ وسيطر على مساحات واسعة في سوريا والعراق المجاور.

والزعيم الجديد، وهو الثالث منذ نشأة التنظيم المتطرف، غير معروف نسبيا، ولم يكشف التسجيل الصوتي تفاصيل حوله.

وقال المتحدث الرسمي أبو عمر المهاجر في تسجيل بثته حسابات تابعة للتنظيم على تطبيق ”تلغرام“: ”نعلن مستعينين بالله متوكلين عليه، عن غزوة مباركة غزوة الثأر للشيخ أبي إبراهيم الهاشمي القرشي، والشيخ المهاجر أبي حمزة القرشي“.

في الـ3 من شهر شباط/ فبراير الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الزعيم السابق لتنظيم داعش فجّر نفسه خلال عملية شنتها قوات خاصة أمريكية في بلدة ”أطمة“ في شمال غرب سوريا، في منطقة تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا).

وأبو إبراهيم القرشي المتحدر من تلعفر الواقعة على مسافة 70 كيلومترا غرب الموصل في العراق، تولى زعامة تنظيم داعش في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2019، بعد مقتل سلفه أبو بكر البغدادي في الشهر نفسه في عملية أمريكية استهدفته في محافظة إدلب السورية.

ودعا المتحدث الرسمي في التسجيل الجديد مناصري التنظيم إلى استغلال ”الفرصة المتاحة، فأوروبا على صفيح ساخن“، في إشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، لاستئناف شن عمليات في أوروبا.

وتبنى تنظيم داعش خلال السنوات الماضية هجمات في دول أوروبية عدة، سواء عن طريق تفجيرات، أو هجمات بالسكين، أو دهسا، أو بإطلاق نار.

كما أعلن التنظيم في الـ28 من شهر آذار/ مارس الماضي، مسؤولية التنظيم عن هجوم في إسرائيل أسفر عن مقتل شخصين.