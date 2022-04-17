رئيس وزراء أوكرانيا: المدافعون عن ماريوبول "سيقاتلون حتى النهاية"

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال في مقابلة بثتها، الأحد، قناة ”إيه بي سي“ الأمريكية، إن آخر المدافعين الأوكرانيين عن ماريوبول ما زالوا يسيطرون على أجزاء من المدينة و“سيقاتلون حتى النهاية“.

وأضاف: ”لا، المدينة لم تسقط، قواتنا العسكرية وجنودنا ما زالوا هناك، سيقاتلون حتى النهاية. فيما أتحدث إليكم، ما زالوا في ماريوبول“.

ويبدو أن الجنود الأوكرانيين المحاصرين في ماريوبول تجاهلوا الإنذار الروسي بإلقاء أسلحتهم وإخلاء هذه المدينة الساحلية الاستراتيجية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، والتي ستكون السيطرة عليها بمثابة انتصار كبير لموسكو.

كما رفض رئيس الوزراء الأوكراني التأكيدات الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الجيش الروسي يكسب الحرب.

وشدد شميغال على أنه ”لم تسقط مدينة كبيرة واحدة، فقط خيرسون تخضع لسيطرة القوات الروسية، لكن بقية المدن الأخرى هي تحت السيطرة الأوكرانية“، مشيرا إلى أنه تم تحرير أكثر من 900 بلدة ومدينة.

وأضاف متحدثا بالإنجليزية: ”نقاتل حاليا في منطقة دونباس وليس لدينا نية للاستسلام“.

وناشد شميغال الدول الغربية مجددا لإرسال المزيد من الذخيرة والأسلحة لدعم القوات الأوكرانية، كما طالب بمزيد من المساعدة المالية.

وقال إن البلاد تشهد ”كارثة إنسانية كبيرة“ وتحتاج إلى مزيد من المساعدة ”لإنقاذ اقتصادنا من أجل التعافي في المستقبل“.

وأشار إلى أن مسؤولين أوكرانيين سيزورون واشنطن، الأسبوع المقبل؛ من أجل الإضاءة على حاجات البلاد خلال اجتماع الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.