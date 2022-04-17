روسيا تحذر من مخاطر صدام غير مقصود مع "الناتو" في القطب الشمالي

نقلت وكالة ”تاس“ للأنباء، اليوم الأحد، عن السفير الروسي نيكولاي كورشونوف قوله إن بلاده قلقة من الأنشطة المتزايدة لحلف شمال الأطلسي في القطب الشمالي، وترى مخاطر من وقوع ”حوادث غير مقصودة“ في المنطقة، بحسب ”رويترز“.

وفي مارس/ آذار الجاري، أجرت فنلندا والسويد، وكلتاهما تفكران في الانضمام للحلف العسكري الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة، تدريبات عسكرية مشتركة مع الحلف.

وكانت تلك التدريبات مقررة منذ وقت طويل، لكن غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط أكسبها مزيدا من الأهمية.

وتصف روسيا أعمالها في أوكرانيا بأنها ”عملية عسكرية خاصة“.

وقال كورشونوف، وهو سفير فوق العادة: ”تزايد أنشطة حلف شمال الأطلسي في القطب الشمالي في الآونة الأخيرة يدعو للقلق، جرى تدريب عسكري آخر واسع النطاق مؤخرا في شمال النرويج، من وجهة نظرنا لا يساهم ذلك في تعزيز أمن المنطقة“.

وأضاف أن مثل تلك الأنشطة تزيد من خطر وقوع ”حوادث غير مقصودة“، والتي من شأنها، إضافة للمخاطر الأمنية، أن تتسبب في ضرر بالغ للنظام البيئي في القطب الشمالي.

ولم يفصح عن طبيعة الحوادث التي يشير إليها.

وحذر أحد أقرب حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حلف شمال الأطلسي، يوم الخميس، من أن انضمام السويد وفنلندا للحلف سيدفع روسيا لنشر أسلحة نووية وصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت في جيب روسي في أوروبا.

ويوم الجمعة الماضي، حذرت وزارة الخارجية الروسية، من أن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) ستكون له عواقب على هاتين الدولتين وعلى الأمن الأوروبي.

وقالت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في بيان، إن هاتين الدولتين ”يجب أن تدركا عواقب مثل هذه الخطوة على علاقاتنا الثنائية وعلى البنية الأمنية الأوروبية ككل“، وفق وكالة ”فرانس برس“.

وأضافت أن ”الانضمام إلى الناتو لا يمكن أن يعزز أمنها القومي، وبحكم الأمر الواقع ستكونان (فنلندا والسويد) الخط الأول للحلف الأطلسي“.

وتدرس هلسنكي وستوكهولم الانضمام إلى الحلف الأطلسي ردا على الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

وستبت فنلندا، التي يبلغ طول حدودها مع روسيا حوالي 1300 كيلومتر ”خلال أسابيع قليلة“، مسألة طلب انضمامها إلى الحلف.

ولا تستبعد السويد الانضمام إلى التحالف العسكري الغربي أيضا، لكنها تبدو أكثر ترددا من جارتها.