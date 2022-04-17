استطلاع: الشباب الأمريكي ينقلب ضد بايدن

قالت مؤسسة ”غالوب“ الأمريكية المختصة بإجراء استطلاعات الرأي، إن فئة الشباب في الولايات المتحدة، انقلبت بشكل كبير ضد الرئيس جو بايدن، بعد أن كان يحظى بتأييد قوي من قبل هذه الفئة، منذ توليه سدة الحكم في البيت الأبيض.

وقالت المؤسسة ”في الأيام الأولى لرئاسة بايدن، أي من كانون الثاني/يناير 2021 إلى حزيران/يونيو 2021، أظهرت استطلاعات الرأي، أن 6 من كل 10 أشخاص ولدوا بين عامي 1997 و 2004، أعربوا عن دعمهم لسياسة بايدن“.

وأوضحت ”غالوب“ في تقرير نشرته شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية، أمس السبت، أن نسبة التأييد تلك، انخفضت خلال الفترة الممتدة من أيلول/ سبتمبر عام 2021 إلى أذار/مارس الماضي“.

انهيار كبير

وقال التقرير ”بين جيل الألفية أي أولئك الذين ولدوا بين عامي 1981 و 1996 – كان الانهيار كبيرًا، إذ بلغت نسبة تأييد بايدن، بين تلك المجموعة، 60٪ في النصف الأول من عام 2021، مقارنة بـ 41٪ خلال الفترة الأخيرة“.

وأضاف ”من المثير للاهتمام أن فقدان الثقة ببايدن لم يكن حادًّا بين الفئات العمرية الأكبر سنًّا، إذ انخفضت معدلات تأييد الرئيس الأمريكي بين مواليد عام 1946 و 1964 بمقدار 7 نقاط فقط، فيما لم يتغير مستوى القبول بين أولئك الذين ولدوا قبل عام 1946“.

وقالت ”سي أن أن“: ”يرجع بعض التناقض في الأمر، إلى أن الأمريكيين الأصغر سنًّا كانوا أكثر إيجابية تجاه بايدن، في بداية رئاسته من الأمريكيين الأكبر سنًّا“.

تراجع الحماس

وأظهرت استطلاعات أخرى، انخفاضا في الحماسة تجاه بايدن، بين الأمريكيين الأصغر سنًا، إذ بيّن استطلاع رأي لمؤسسة ”كويني بياك“، صدر قبل أيام، أن نحو 21٪ فقط ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا قالوا إنهم يوافقون على الطريقة التي يتعامل بها الرئيس مع وظيفته، بينما عارض 58٪ ذلك.

وبالمقارنة، وافق 36٪ من الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 49 عامًا و 35٪ من الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 64 عامًا على أداء بايدن الوظيفي، فيما أعرب 48% من الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا وأكثر عن دعمهم لبايدن.

وقالت ”سي أن أن“: ”من الصعب تحديد سبب رئيس لتراجع شعبية بايدن، بين الشباب الأمريكيين، لكن لا شك في أن الفجوة بين ما توقعه الشباب من رئاسة بايدن، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع وباء كورونا، وما حصلوا عليه هو سبب جوهري“.

مشكلة للديمقراطيين

ونقلت الشبكة عن جيفري جونز من ”غالوب“ قوله ”بحلول صيف 2021، مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا، فقدَ بايدن دعمًا كبيرًا بين جيل الشباب، اذ بلغ حجم الانخفاض 7 إلى 10 نقاط مئوية“.

وأضاف ”بغض النظر عن السبب، فإن تلاشي دعم الشباب لبايدن، يمثل مشكلة كبيرة للديمقراطيين خاصة عندما تفكر في أنه حصل على 60٪ من أصوات الشباب – أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا – في الانتخابات الأمريكية 2020“.