مع اقتراب الجولة الثانية للانتخابات.. لوبان تواجه تهما باختلاس المال العام

كشف تقرير إخباري فرنسي، أن المرشحة اليمينية للانتخابات الفرنسية مارين لوبان تواجه تهما باختلاس أموال عمومية من البرلمان الأوروبي، وذلك بصحبة ثلاثة نواب آخرين.

وأشارت صحيفة ”لوموند“ الفرنسية إلى أن تقريرا جديدا صدر عن مكتب مكافحة الاختلاس بالاتحاد الأوروبي وكشف عنه موقع ”ميديابارت“، اتهم مارين لوبان مرشحة التجمع الوطني الفرنسي للانتخابات الرئاسية، وثلاثة نواب سابقين آخرين باختلاس قرابة 620 ألف يورو من المال العام من برلمان ستراسبورغ.

و حسب التقرير الصادر عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاختلاس، والذي تم إرساله إلى المحاكم الفرنسية في 11 مارس/آذار الماضي، فإن هناك شبهة اختلاس وسوء استخدام لما يقارب 620 ألف يورو من المال العام.

ووفقا للمعلومات التي تم الكشف عنها من قبل المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتلاس فإن مرشحة التجمع الوطني متهمة بسرقة حوالي 137 ألف يورو من الأموال العامة من البرلمان عندما كانت عضوة في البرلمان الأوروبي (2004- 2017) أما عضوا التجمع الوطني، برونو غولنيش ولويس أليوت ، وكلاهما من المديرين التنفيذيين في الحزب، فهما متورطان مع جان ماري لوبان، في اختلاس ما يزيد عن 303 آلاف يورو.

ومن الوارد جدا أن تتعرض سمعة مؤسسات الاتحاد الأوروبي للخطر جراء ”الأعمال الاحتيالية“ لماري لوبان وأعضاء التجمع الوطني كما يتوقع أن تسفر هذه القضية عن إجراءات جنائية، وفقا لصحيفة ”لوموند“.

ووفقا لما أوردته الصحيفة، فقد أكد مكتب المدعي العام في باريس أن الوثيقة ”تخضع الآن للتحليل“.

ويشير التقرير الذي وجهه المكتب الأوروبي لمكافحة الاختلاس للقضاء الفرنسي إلى وجود عدة نفقات مشبوهة، مثل 23 ألف يورو من المواد الترويجية التي تم تسليمها إلى مقر الحزب و 4107 يورو يشتبه في سوء استخدامها فضلا عن نفقات أخرى.

من جانبها ، أكدت مارين لوبان أن استخدام أموال البرلمان تم بشكل طبيعي ولم يتضمن سوء استخدام أو اختلاس مضيفة أنها ليست على علم ببعض الحقائق المزعومة، وفق ما نقلته عنها الصحيفة الفرنسية.

أما محامي مارين لوبان فقد كشف أنها ”تعرف كل شيء“ عن استنتاجات التقرير، التي ”لم تتمكن من الوصول إليها“.

يشار إلى أن مرشحة ”التجمع الوطني“ اليمينية مارين لوبان، صعدت رفقة الرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في فرنسا.

ومن المقرر أن يتنافس ماكرون ولوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 أبريل/ نيسان الجاري.