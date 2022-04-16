منصور عباس ينفي نية "القائمة الموحدة" إسقاط حكومة بينيت

نفى رئيس ”القائمة العربية الموحدة“، منصور عباس، نية قائمته إسقاط حكومة التغيير الإسرائيلية التي يقودها نفتالي بينيت على خلفية الأحداث التي وقعت بالمسجد الأقصى، وفق ما أوردت القناة 12 العبرية.

وتأتي تصريحات منصور عباس، على إثر تهديد عضو الكنيست عن القائمة الموحدة مازن غنايم، يوم الجمعة، بالاستقالة من الائتلاف الحاكم، على خلفية أعمال العنف التي شهدتها باحات المسجد الأقصى.

ويمثل القائمة العربية الموحدة، المحسوبة على الحركة الإسلامية في إسرائيل، أربعة نواب في الكنيست، حيث يعتبر دعم القائمة للائتلاف الحكومي الإسرائيلي سبباً في بقائه.

وقال منصور عباس، مساء السبت، إن ”حزبه لا ينوي إحداث أزمة وتفكيك الحكومة الحالية“، مضيفاً ”نحن متحدون ولدينا قيادة مشتركة، وانضممنا إلى التحالف من أجل النهوض بمصالح المجتمع العربي“.

وفيما يتعلق بالتوتر الأمني في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، قال عباس، إنه ”يأمل أن تؤدي أجواء الأعياد لعودة الهدوء، وتعيد الجميع للتفكير في التسامح والقيم وقدسية الحياة“.

وأكمل ”الصور من المسجد الأقصى كانت شديدة الصعوبة، لا يهم الآن كيف بدأ وكيف انتهى، وعندما تبث هذه الصور فإنها تلقي بنفسها على أعصاب الجميع؛ ولكن يجب أن نعيد الهدوء ونمنح المكان قدسيته، ويجب أن نسمح للناس بالصلاة في هدوء“.

ولم يستبعد منصور عباس، إمكانية التعاون مع القائمة العربية المشتركة، قائلاً إن ”القائمة المشتركة لديها مصالح معينة، وتريد الترويج لقضايا تتعلق بالمجتمع العربي، والحكومة منفتحة تجاه ذلك“.

وتابع عباس: ”القائمة المشتركة تتعاون منذ شهور مع حزب الليكود، وقد أحرجوا التحالف مراراً وأسقطوا بعض القوانين، لذا إذا كان من الممكن التعاون مع الليكود، فلماذا لا تفعل ذلك مع الائتلاف؟“.

وقال عضو الكنيست الإسرائيلي، عن القائمة العربية الموحدة، مازن غنايم يوم الجمعة ”في حال لم تتوقف ممارسات قوات الأمن الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك على الفور، فأنا أرى نفسي خارج الائتلاف“.

وأضاف غنايم ”حكومة تتبع هذا النهج لا حق لها في البقاء“، وفق ما أورد موقع ”واللا“ العبري.

وعقب ذلك، قال موقع ”سروغيم“ العبري، إن أحداث المسجد الأقصى تعمق أزمات الائتلاف الحكومي، مشيراً إلى أن تهديد غنايم لرئيس الوزراء نفتالي بينيت بالاستقالة ”يعني أنه في حال تحقق، سيتحول الائتلاف إلى أقلية، الأمر الذي سيؤدي إلى إسقاط الحكومة“.