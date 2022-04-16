يخت للملياردير الروسي ديريباسكا يصل إلى المياه التركية

وصل يخت مرتبط بقطب الألومنيوم الروسي أوليج ديريباسكا يوم السبت، إلى خليج قرب من منتجع جوجيك جنوب غرب تركيا حيث يتوجه المزيد من المليارديرات الروس إلى تركيا للفرار من العقوبات الغربية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات على ديريباسكا، مؤسس شركة الألومنيوم الروسية العملاقة روسال.

وسبق أن دعا رجل الأعمال إلى السلام.

ورأى شاهد من رويترز اليخت كليو الذي يبلغ طوله 73 مترا لدى وصوله قبالة ساحل جوجيك في إقليم موغلا المطل على بحر إيجه اليوم السبت.

ولا يزال اليخت الذي يرفع علم جزر كايمان في خليج قبالة جوجيك.

وفي 22 مارس/آذار الماضي، وصل يخت يملكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش إلى ميناء في تركيا التي لم تنضم للعقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو، والتي طالت أيضًا مالك نادي تشيلسي لكرة القدم وأثرياء آخرين مقربين من الكرملين، وفق ”فرانس برس“.

وتطال العقوبات الأوروبية أصولا يملكها أثرياء روس، في إطار مساعي الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب على أوكرانيا.

وأبراموفيتش من بين الأشخاص الذين أدرجوا على قائمة عقوبات أقرها الاتحاد الأوروبي.

والتقطت مشاهد لليخت ”سولاريس“ البالغ طوله 140 مترًا ويرفع علم برمودا في منتجع بودروم جنوب غرب تركيا، بعد أكثر من أسبوع على رصده في مرفأ في مونتينيغرو، غير المنضوية في الاتحاد الأوروبي.

وتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي وترتبط بعلاقات قوية مع روسيا وأوكرانيا، لم تنضم للعقوبات التي تستهدف موسكو.

كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قال في 31 مارس/آذار الماضي، إن أبراموفيتش، الذي فرضت عليه الدول الغربية عقوبات بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، يسعى ”بإخلاص“ لإنهاء الحرب.

وأضاف جاويش أوغلو، أن أبراموفيتش كان يقوم بالاتصال بين كييف وموسكو منذ بدء الغزو في 24 فبراير/شباط بحسب ”رويترز“.

وأواخر الشهر الماضي، سلطت صحيفة ”لوموند“ الفرنسية الضوء على الدور الذي يلعبه أبراموفيتش في الوساطة بين موسكو وكييف.

وقالت الصحيفة، إن المحادثات الأوكرانية الروسية في إسطنبول شهدت مفاجأة تمثلت في ظهور أبراموفيتش، رجل الأعمال الروسي المعاقب من قبل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.