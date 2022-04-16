إيران تهدد بعدم تسليم تسجيلات المراقبة لمنشآتها النووية

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي اليوم السبت، أن بلاده لن تسلم تسجيل كاميرات المراقبة في منشآتها النووية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتًا إلى أنه جرى ”نقل أجهزة الطرد المركزي إلى مكان آمن“.

وقال في تصريحات نقلتها الصحافة الإيرانية، إنه ”في حال توصلنا إلى اتفاق في فيينا فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستحصل على المعلومات والصور ومقاطع الفيديو، التي سجلتها كاميرات المراقبة في منشآتنا النووية خلال الأشهر الأخيرة“.

وأضاف كمالوندي، أنه ”إذا لم نصل إلى اتفاق يعيد إحياء الاتفاق النووي في مفاوضات فيينا، فقد نزيل هذه المعلومات كلياً من كاميرات المراقبة“، منوهًا إلى أنه جرى نقل قسم كبير من أجهزة الطرد المركزي إلى مكان أكثر أمناً، خوفاً من تكرار الهجوم، الذي استهدف منشأة ”تسا“ غرب طهران في شهر يوليو/تموز الماضي.

وتعرضت منشأة ”تسا“، التي تنتج أجهزة الطرد المركزي في مدينة كرج لهجوم، وصفته إيران بـ“التخريب“، واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم.

وذكرت وكالة ”رويترز“، يوم الخميس الماضي نقلاً عن تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن ورشة عمل جديدة بدأت في محطة ”نطنز“ النووية في محافظة أصفهان وسط إيران لبناء أجزاء لأجهزة الطرد المركزي الخاصة بتخصيب اليورانيوم باستخدام معدات تم نقلها من منشأة مغلقة في كرج.

ويثير تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تساؤلات حول خطط إيران لبناء أجهزة طرد مركزي متقدمة، وهي أجهزة تنتج اليورانيوم المخصب بشكل أسرع بكثير من أجهزة الجيل الأول، التي وافق عليها مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتقوم إيران الآن بتخصيب اليورانيوم باستخدام مئات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وبعض هذه الأجهزة تصل إلى 60%، أو ما يقرب من 90% من درجة تخصيب الأسلحة.

ويعتبر ذلك الرقم أعلى بكثير من الحد الأقصى للتخصيب البالغ 3.67% المحدد بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وحتى أكبر بكثير من 20%، وهو الرقم الذي حققته إيران قبل الاتفاق.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري للدول الأعضاء، إنها استكملت تركيب كاميرات المراقبة في 11 أبريل/نيسان الجاري.

وبعد إنسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018 وفرض عقوبات شديدة على طهران، قامت الأخيرة بخفض التزاماتها النووية.

وبعد مرور عام على المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في فيينا لإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن إيران، لم تنته هذه المحادثات، وتوقفت في 11 مارس/آذار الماضي دون تحديد موعد لاستئناف المفاوضات.