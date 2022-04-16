أوكرانيا.. تدمير مصنع مدرعات بكييف و9 ممرات إنسانية شرقا لإجلاء مدنيين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، تدمير مصنع عسكري في العاصمة الأوكرانية، كييف، فيما تواصلت الهجمات بمناطق أخرى من البلاد، بالتزامن مع فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من الشرق الذي يشهد معارك محتدمة.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان مماثل لاستهداف الجش الروسي مصنعا للأسلحة في إحدى ضواحي كييف، ردا على هجمات شنتها أوكرانيا داخل الأراضي الروسية خلال الأيام الأخيرة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق ”تلغرام“ إن ”أسلحة جو-أرض بعيدة المدى وعالية الدقة دمرت مباني إنتاجية لمصنع أسلحة في كييف“، وفق ”فرانس برس“.

من جهتها، نقلت وكالة ”إنترفاكس“ للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن المصنع المستهدف هو مصنع لإنتاج العربات المدرعة، مشيرة إلى ”تدمير منشأة تصليح عسكرية في مدينة ميكولايف“.

كما ذكرت الوكالة نقلا عن الوزارة أن ”روسيا أسقطت أيضا طائرة أوكرانية من طراز سو-25 بالقرب من مدينة إيزيوم في خاركيف أوبلاست بشرق البلاد“.

واليوم السبت أيضا، قال مسؤولون إن ما لا يقل عن مدنيين اثنين قتلا وأصيب أربعة في هجمات روسية في أنحاء أوكرانيا، بحسب ما أوردت ”رويترز“.

وقال حاكم منطقة لوغانسك، سيرهي جايداي، في منشور على الإنترنت إن ”شخصا قتل وأصيب ثلاثة في قصف بالمنطقة“ الواقعة في شرق البلاد.

وأضاف جايداي في منشور عبر تطبيق ”تيليغرام“ للمراسلة أن خط أنابيب غاز تضرر في ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك، اللتين انقطعت عنهما إمدادات الغاز والماء.

وبين في منشور لاحق: ”غادروا، بينما لا يزال ذلك ممكنا“، مضيفا أن ”الحافلات جاهزة لنقل الراغبين في الرحيل“.

من جهته، ذكر حاكم منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا دميترو لونين، عبر ”تيليغرام“ أن شخصا قتل وأصيب آخر الليلة الماضية في هجوم على قرية صغيرة بالقرب من بولتافا، عاصمة المنطقة.

بدورها، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، الاتفاق على فتح تسعة ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين اليوم السبت، بما يشمل الإجلاء بالسيارات الخاصة من مدينة ماريوبول المحاصرة.

وأضافت فيريشتشوك في بيان أن خمسة من الممرات التسعة ستقام للإجلاء من منطقة لوغانسك في الشرق، التي قال مسؤولون محليون إنها تتعرض لقصف عنيف.