روسيا تضيف مزيدًا من منتقديها المؤثرين إلى لائحة "العملاء للخارج"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أضافت روسيا، يوم الجمعة، مزيدًا من الشخصيات المؤثرة، بينهم مؤثرون على موقع ”يوتيوب“، وصحفيون، وعلماء سياسية، ينتقدون الكرملين إلى لائحتها لـ“العملاء للخارج“ وسط موجة من القمع منذ بدء الهجوم على أوكرانيا.

وأدرجت وزارة العدل الروسية 9 أشخاص جدد على هذه اللائحة التي تضم حاليًا أكثر من 140 شخصية، ويخضع هؤلاء لقيود عدة وإجراءات قاسية وهم مهددون بعقوبات شديدة.

ومن بين الشخصيات الجديدة التي أضيفت إلى اللائحة، المؤثر على ”يوتيوب“ يوري دود وهو صحفي اشتهر في جميع أنحاء روسيا بفضل مقابلاته وأفلامه الوثائقية التي تتناول موضوعات حساسة مثل القمع الستاليني والتجاوزات الاستبدادية في روسيا.

وفي العام 2020 أجرى مقابلة مع المعارض أليكسي نافالني المسجون الآن في روسيا، ومع زوجته يوليا.

كما أضيف رسام الكاريكاتور سيرغي إلكين، المشهور برسومه التي تسخر من القوة الروسية، إلى قائمة ”العملاء للخارج“، إضافة إلى عالمة السياسة الليبرالية المؤثرة إيكاترينا شولمان التي قالت لوكالة فرانس برس: ”بالطبع كنت أتوقع ذلك“.

وبين الذين تمت إضافة أسمائهم رومان دوبروخوتوف، مبتكر الموقع الإعلامي الروسي ”ذي إنسايدر“، والناشطة في مجال حقوق المثليين كارين شاينان.

ودوبروخوتوف أكد، في أيلول/سبتمبر 2021، أنه غادر روسيا لتجنب ملاحقات قضائية.

من جهتها قالت شولمان، في 12 نيسان/أبريل، على موقع ”يوتيوب“ إنها توجهت إلى ألمانيا بعد أن حصلت على منحة علمية في برلين.

كما أكد رسام الكاريكاتير سيرغي إلكين، في 13 نيسان/أبريل، على ”فيسبوك“ أنه غادر روسيا.